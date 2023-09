Dal Napoli alla Juve: Giuntoli spietato

Un pupillo del dirigente della Juve pronto ad approdare a Torino: Giuntoli prova a chiudere il colpo dopo averlo seguito a lungo.

Cristiano Giuntoli al lavoro per portare alla Juve il centrocampista di qualità che possa numericamente e qualitativamente sostituire l’ormai irrecuperabile Paul Pogba. Allegri chiede rinforzi e il direttore tecnico bianconero vuole accontentarlo ma con attenzione ai conti. Potrebbe quindi puntare un suo pupillo, fin dai tempi del Napoli, che potrebbe essere la soluzione ideale.

Giovani Lo Celso è uno dei nomi più papabili per il post-Pogba: l’argentino classe ’96 è stato a lungo inseguito da Giuntoli nella sua esperienza al Napoli senza riuscire mai a trovare un accordo con il Tottenham. Ora la Juve sogna il colpo a centrocampo che possa spostare gli equilibri in campo. Si tratta di un giocatore qualitativamente superiore alla media che può non far rimpiangere l’imminente addio di Pogba.

Il Tottenham potrebbe accettare anche offerte al ribasso per liberarsi dell’ingaggio pesante del giocatore, ormai fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore degli Spurs Angelos Postecoglou. Allegri sogna il rinforzo che ormai sembra indispensabile per puntare agli obiettivi prefissati insieme alla società per rendere questa stagione di transizione meno amara del previsto.

Lo Celso-Giuntoli: una storia infinita

Se è vero che ogni direttore sportivo porta con sé nel corso della propria carriera almeno un proprio pupilli in tutte le squadre in cui opera, la storia tra Giuntoli e Lo Celso merita un capitolo a parte. Inseguito per anni nella sua avventura al Napoli, Giuntoli vorrà esaudire il suo desiderio di avere in rosa il talento argentino, dato che inserito nel progetto tecnico della Juve appare come il profilo ideale.

Con una proposta in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni legate a presenze e bonus, pare che si possa strappare un accordo con il Tottenham.

Sebbene la concorrenza sia serrata, – voci parlano di diverse squadre di Premier pronte a fiondarsi su di lui – Lo Celso accetterebbe di buon grado il trasferimento alla Juventus, per contribuire a riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con la probabile permanenza di Rabiot, Lo Celso andrebbe a completare un reparto di centrocampo che presenta un mix ideale di qualità e forza fisica, l’equilibrio richiesto fin da subito da Max Allegri.

Il tecnico toscano apprezzerebbe particolarmente l’acquisto del centrocampista ex Villareal, motivo per cui la dirigenza della Juventus proverà in ogni modo a strappare un accordo con il club londinese già a partire dalla sessione di calciomercato invernale.