Rabiot a zero: il piano è stato scoperto

La Juventus può perdere Adrien Rabiot a parametro zero l’anno prossimo: il top club ha un piano ben studiato, tutti i dettagli

Sembravano destinati a separarsi già l’estate scorsa la Juventus e Adrien Rabiot. Il contratto del centrocampista francese scadeva il 30 giugno e l’ingaggio da circa 7,5 milioni di euro impediva un prolungamento, soprattutto perché la richiesta della madre-agente Veronique era quella di un aumento a 10 milioni. Uno scenario che la Juve ha scelto di non accettare.

E così, l’ex PSG è rimasto ugualmente prolungando di un anno, perché nessuno in Europa garantiva quei soldi. Chi è stato molto felice di questa situazione è Massimiliano Allegri, che considera Rabiot come una pedina fondamentale per il suo gioco e anche a livello di esperienza.

La sensazione, in casa Juve come anche negli altri club a cui è stato proposto Rabiot, è che sia un giocatore che possa fare molto di più. Più gol, per esempio, ma anche più assist. Ed è anche per questo motivo che in tanti lo seguono ancora con interesse, sperando che possa avere un ulteriore exploit.

Le ultime voci intorno a Rabiot vedono l’Atletico Madrid come il candidato numero uno, ma non per il suo acquisto, bensì per la sua firma a parametro zero. Una situazione molto spigolosa per la Juventus, che sarebbe contenta di trattenere il centrocampista francese per proseguire l’avventura insieme.

Juventus, l’Atletico Madrid vuole Rabiot a parametro zero

Secondo quanto riferito da ‘Okfichajes.com’, l’Atletico Madrid vuole ingaggiare Rabiot a parametro zero la prossima estate. E ci sarebbero stati già i primi contatti, con il placet di Diego Simeone, intenzionato a concedergli tantissimo spazio se dovesse accettare. La Juventus ha poco potere, il contratto del centrocampista francese scadrà precisamente il 30 giugno 2024 e la firma per i Colchoneros può arrivare già il prossimo 1° febbraio.

Perdere Rabiot per Allegri sarebbe un duro colpo, però la Juve, allo stesso tempo, si libererebbe di un ingaggio importante. E avvierebbe la ricerca di un sostituto in grado di garantire, magari, ancora più gol. Per farlo, servirà assolutamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Un continuo intricarsi di situazioni che se sfavoriranno o meno la Juventus lo potrà dire solo il campo. Nel frattempo Rabiot si guarda intorno, vuole valutare ogni tipo di alternativa possibile e non esclude di lasciare Torino, cosa che già voleva fare qualche mese fa. L’Atletico resta alla finestra, ma il piano è già stato ‘rivelato’.