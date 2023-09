De Ketelaere show, può già cambiare: lotta a due in Premier

Le prestazioni del giovane talento belga non sono passate inosservate. Gol, assist e un rendimento capace di attirare top club europei.

Con un anno di ritardo, ma finalmente la serie A ha trovato il ‘vero’ Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga è arrivato poco più di 12 mesi fa in Italia al Milan, principale colpo estivo della campagna rossonera. Il talento belga non ha trovato continuità ed anzi si è perso dopo poche partite, diventando una riserva fissa nelle idee di Pioli, poco propenso a concedergli possibilità. Spesso in Italia non si ha pazienza e anche stavolta sembra esser andata cosi.

Nell’ultima sessione di calciomercato il Milan ha ceduto a prestazioni particolarmente convenienti De Ketelaere all’Atalanta. Prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 27 milioni con la formazione nerazzurra che ha di conseguenza la totale decisione sul futuro del calciatore. Il club eserciterà il riscatto in caso di una buona annata mentre in caso contrario il giocatore tornerà a Milano deprezzato: un vero affare per i nerazzurri che comunque credono davvero tanto nel calciatore.

Gasperini (e non solo) lo ha paragonato a Josip Ilicic, e vede nel calciatore un jolly capace di giocare sia come prima che come seconda punta nel suo 3-4-1-2. L’infortunio di Scamacca ha lanciato ancora di più il belga che – pian piano – sta diventando insostituibile per il tecnico nerazzurro. Decisivo nell’ultima prova di Europa League e Charles sta attirando l’interesse di club di Premier League, due in particolare molto attenti all’ascesa di giovani talenti.

Occhio al futuro di De Ketelaere: può partire già a gennaio

Il calciatore spento visto al Milan è ormai scomparso e in tanti se ne stanno rendendo conto. Come riporta Fichajes.net Arsenal e Newcastle sono pronte a sfidarsi per portare Charles in Premier e sono pronti a presentare una mega offerta già a gennaio. L’Atalanta dovrà investire 30 milioni circa per acquistare il giocatore a titolo definitivo e quindi, potrà pensare di cedere, solo a condizioni particolarmente vantaggiose. Tutto dipende dalle prestazioni del belga che se – nei prossimi mesi – continuerà a fornire gol e assist diventerà un obiettivo concreto delle big di Premier.

Come sottolinea Fichajes sia i Gunners che i Magpies vedono nel calciatore il potenziale erede di Kevin De Bruyne, stella del Manchester City di Pep Guardiola. Curiosamente anche De Bruyne aveva frenato la sua ascesa al Chelsea, ma dopo è ripartito alla grande e ora viene considerato come uno dei calciatori più forti al mondo. Dal canto suo il Milan recrimina in parte per un gioiello sul quale aveva anticipato tutti: riceverà (probabilmente) 30 milioni a titolo definitivo, ma poteva ricavarne molti di più.