Zidane, ritorno a casa Juventus: tifosi già in festa, data fissata

Zidane ritorno a casa Juventus. All’indomani della prima sconfitta della stagione, la Juventus prova a andare avanti, pensando ad altro…

Dieci punti dopo cinque giornate. Questo sancisce la classifica dopo che la Juventus ha patito la sua prima sconfitta stagionale. Non una sconfitta qualsiasi bensì una caduta che rischia di lasciare segni profondi sulla pelle.

I tifosi sembrano aver perso l’incanto iniziale, che parlava di una Juventus pronta a sfidare Inter, Milan e Napoli per lo scudetto. Come sempre avviene in queste circostante la realtà “reale” è nel mezzo. La formazione di Massimiliano Allegri è meno competitiva rispetto al Napoli campione d’Italia ed alle due compagini milanesi che sono state le indiscusse regine del mercato estivo.

Ma dopo queste tre formazioni c’è, e ci dovrà essere per forza, la Juventus, che non può fallire l’obiettivo Champions League. Ed in momento dove i sorrisi stentano a palesarsi sui volti di dirigenti e tifosi bianconeri, conviene, per un attimo, pensare ad altro. Qualcosa che distragga dai cupi pensieri odierni e riporti la memoria ai tempi in cui Juventus era sinonimo di vittorie, in Italia, in Europa, nel mondo. Non tanto tempo fa.

Ecco quindi che l’annuncio di un evento straordinario ha il dono di regalare un’immediata serenità, nonché un pizzico d’immancabile nostalgia.

Zidane ritorno a casa Juventus

La stagione 2023-2024 si annuncia come particolare, quasi unica. In questa stagione, infatti, si celebra il centenario di un matrimonio unico nel mondo del calcio, iniziato il 24 luglio 1923, con la scalata, alla presidenza della Juventus, di Edoardo Agnelli.

Il pomeriggio all’Allianz Stadium, ad inizio stagione, con la partita amichevole in famiglia tra il team Black e il team White, ha rappresentato soltanto un gustoso antipasto. Il piatto forte sarà servito il prossimo 10 ottobre con inizio alle ore 20.30. La sera in cui il PalaAlpitour di Torino ospiterà il grande evento “Together, a Black & White Show”, un grande evento dedicato ai 100 anni della famiglia Agnelli passati insieme alla Juventus. Una festa dedicata a tutti i tifosi della Juventus che avranno modo di vedere, e rivedere, campioni indimenticati.

Aprendo gli occhi si potranno ammirare nuovamente Del Piero e Platini, Zidane e Conte, Pirlo e Davids, Ferrara e Peruzzi, Montero e Paulo Sousa e tanti altri. I grandi campioni delle Juventus del passato si sfideranno sul campo di calcetto regalando nuove emozioni. Ed in più tanti momenti che vedranno il pubblico presente direttamente coinvolto. La capienza del PalaAlpitour è di 10.500 posti e i biglietti per assistere al grande evento sono già in vendita online.

I prezzi, non propriamente popolari, vanno da un minimo di 47 euro, per un postazione con un visibilità limitata, ad un massimo di 300 euro, dove si potranno toccare con mano le numerose Leggende Bianconere. Platini, Zidane, Del Piero, e in più l’occasione per onorare anche la memoria di Paolo Rossi e Gianluca Vialli. Inizia a montare la Nostalgia canaglia a tinte bianconere. Di questi tempi poi ancora più intensa.