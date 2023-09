Giuntoli mette a segno un super colpo, va alla Juve per 30 milioni

Giuntoli mette a segno un super colpo. La prima sconfitta in campionato ha lasciato il segno in casa Juventus. Il mercato di gennaio non è così lontano e può fornire un’opportunità importante.

E’ il primo, duro schiaffo della nuova stagione della Juventus. Uno schiaffo che preoccupa così come la sconfitta e la maniera attraverso la quale è maturata. Non una sconfitta contro un avversario decisamente più forte che ha imposto la sua legge sul campo. Al contrario.

Il Sassuolo si è dimostrata, ancora una volta, una formazione assolutamente abbordabile per una Juventus appena sufficiente. Il problema di sabato pomeriggio per la Juventus è stato che la formazione scesa in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha offerto tutto il campionario peggiore a disposizione in questo momento. Le responsabilità, come è ovvio e naturale, vanno principalmente rivolte all’allenatore. Nonostante avesse lanciato l’allarme sull’eccessivo entusiasmo attorno ai suoi ragazzi, non è, evidentemente, riuscito a farsi ben comprendere.

Se poi sono anche i giocatori più importanti a tradire sul campo tutto si complica maledettamente. Le papere di Szczesny ed alcuni evidenti errori di Vlahovic, soltanto per fare un paio di nomi illustri, ma ve ne sarebbero anche altri, vero Rabiot? hanno contribuito alla disfatta bianconera. Dopo una sconfitta così pesante e maturata nella maniera appena descritta diventa difficile persino pensare alle immediate soluzioni del problema, poiché la fretta potrebbe rappresentare la peggiore consigliera.

Giuntoli, però, da tempo ormai, ha individuato l’ obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus: Khéphren Thuram.

Giuntoli mette a segno un super colpo

Cristiano Giuntoli lo ha messo in cima alla sua lista ormai da quel dì. Il problema è che tanti suoi colleghi, in giro per l’Europa, hanno messo il nome di Khéphren Thuram in cima alle loro rispettive liste della spesa.

Il secondogenito dell’ex grande difensore della Juventus e della nazionale francese, Lilian Thuram, rappresenta uno dei profili di centrocampisti più seguiti ed ammirati in Europa. Il classe 2001 del Nizza ha alle spalle una stagione talmente entusiasmante che il suo club è riuscito a trattenerlo a stento per l’annata in corso. Ma la prossima estate sarà quella dell’addio e chissà che il momento dei saluti non cada anche prima…

La Juventus vuole passare all’azione per tentare di portarlo a Torino già nella sessione invernale di mercato. Pronta un’offerta da 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente non bastevole per portare in porto una trattativa che si presenta complessa. Il Nizza, per il suo giovane centrocampista, non chiede meno di 45/50 milioni di euro. L’offerta bianconera può essere un inizio, una manifestazione di ferma volontà di acquisire il talento del figlio d’arte.

Reggio Emilia è stata una doccia gelata che ha fatto nuovamente piombare la Juventus in un’atmosfera che si sperava di non dover più rivivere. Riparare è un obbligo. Il mercato di riparazione è lì per quello.