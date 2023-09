L’Atletico compra in casa Juventus, per gennaio c’è il maxi scambio

L’Atletico Madrid non vuole fermarsi agli ottimi risultati ottenuti in campo ma punta in casa Juventus per il mercato. Diego Pablo Simeone, infatti, chiede a gran forza dei rinforzi già per gennaio e lo scambio è la chiave per rendere tutti contenti di questa operazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Diego Pablo Simeone, come è noto, è uno di quegli allenatori che tiene sempre altissima l’asticella. Era così da calciatore ed ha conservato, anche da allenatore, questa sua caratteristica. Il suo Atletico Madrid l’anno scorso ha faticato oltre le aspettative ma in questa stagione punta altissimo, come certificato anche dal derby vinto in maniera netta e soprattutto meritata. Per gennaio, però, ha messo nel mirino un campione che sta trascinando la Juventus a suon di gol. I bianconeri ovviamente chiedono tanto, ma la chiave per sbloccare questa operazione è lo scambio che può rendere tutti felici. Tanto i colchoneros quanto Massimiliano Allegri.

Scambio tra Atletico Madrid e Juventus

L’Atletico Madrid negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista economico, sta vivendo una fase estremamente florida. Per tornare a vincere, però, Simeone chiede alla sua dirigenza un ulteriore sforzo per regalargli un colpo che arriva direttamente dalla Serie A. E precisamente dalla Juventus.

Stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com“, infatti, i colchoneros sono fortemente interessati a Federico Chiesa già per gennaio. Al momento la difficoltà è rappresentata dai circa 70 milioni chiesti dalla Juve, che potrebbero essere seriamente interessati ad almeno una contropartita. Si tratta di Alvaro Morata, già trattato questa estate e che tanto piace ad Allegri, anche come spalla in avanti di Dusan Vlahovic. Lo scambio può essere la chiave giusta.

Atletico Madrid su Chiesa, Morata pedina di scambio

Il classe 1997 si sta riprendendo quest’anno il tempo perduto a causa dei due bruttissimi infortuni che lo hanno fin qui frenato. Ha, infatti, segnato ben 4 gol in 5 partite, beneficiando in maniera importante della decisione di Massimiliano Allegri di avvicinarlo alla porta. Adesso, però, per Federico Chiesa si spalancano le porte per una avventura che può esaltarlo, dal momento che le sue caratteristiche sono perfette per Simeone. Così come quelle di Morata, possibile pedina di scambio, sono da sogno per la Juve, che negli anni ne ha apprezzato le doti e le qualità.