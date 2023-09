Ok già arrivato: addio Juve a gennaio

La Juventus ha subito la prima battuta d’arresto della sua stagione e, dopo la pesante sconfitta rimediata in casa del Sassuolo, prova a rialzarsi quanto prima per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel frattempo, nonostante il mercato sia ormai chiuso, la dirigenza lavora ancora per cercare di risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso nel corso dell’ultima sessione estiva: a gennaio potrebbe arrivare una cessione.

La rosa bianconera, che quest’anno non disputerà alcuna competizione europea dopo l’esclusione estiva dalla Conference League, è molto folta e Massimiliano Allegri vorrebbe piazzare i calciatori ritenuti in esubero per l’attuale progetto juventino. Un calciatore in forza alla Juventus potrebbe, dunque, fare presto le valigie e lasciare l’Allianz Stadium alla riapertura del mercato nel mese di gennaio: su di lui restano vigili alcuni club di Serie A.

Juve tra campo e scrivania: un calciatore potrebbe lasciare la banda di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ben iniziato la propria stagione cogliendo 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime quattro uscite di Serie A. Nell’anticipo del Mapei Stadium contro il Sassuolo, però, è arrivata la prima sconfitta stagionale che ha spento parzialmente gli entusiasmi dell’ambiente bianconero.

Allegri, al fine di lavorare in maniera più dettagliata con i calciatori che fanno parte del suo progetto tecnico, ha chiesto alla sua dirigenza di piazzare i calciatori in esubero e su uno di questi si fa sempre più vivo l’interesse di altri club che militano in Serie A. Il calciatore in questione è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio bianconero.

Nel corso dell’ultima stagione Nicolussi Caviglia si è diviso tra Sudtirol, in Serie B, e Salernitana in massima serie. In granata le cose erano partite bene per lui ma, dopo alcuni errori evidenti e l’avvicendamento tra Nicola e Paulo Sousa in panchina, il centrocampista ha visto diminuire progressivamente il suo minutaggio.

In estate ha fatto ritorno alla casa base e, nonostante le voci su un suo addio si facessero sempre più frequenti, non ha trovato una sistemazione che gli permettesse di giocare con più continuità. In questo inizio di stagione non è mai sceso in campo con la maglia bianconera e, per questo, una sua partenza a gennaio si fa sempre più probabile.

Secondo le indiscrezioni, un paio di società in Serie A potrebbero provare a prelevarlo in prestito dalla Juventus, convincendolo con la possibilità di scendere in campo con maggiore regolarità. Si tratta di Frosinone ed Empoli, notoriamente in ottimi rapporti con la Vecchia Signora che ha già formalizzato diversi prestiti ad entrambe le compagini.

