Lady Lautaro infiamma: Instagram in tilt

Agustina Gandolfo, compagna di Lautato Martinez, è sempre più un personaggio social. Fan a bocca aperta

Non sono solamente i tifosi dell’Inter a seguire con attenzione ogni scatto di lady Lautaro, ma anche quelli della nazionale argentina e in generale i tifosi della Serie A, spesso basiti davanti a tanta bellezza mostrata con orgoglio sui social.

L’Inter viaggia spedita in campionato e i campioni vivono un buon momento in campo. Come nel caso di Lautaro Martinez, leader dell’attacco e che si sta prendendo sempre più responsabilità, sentendosi ormai uno dei pochi punti fissi di riferimento per tutti i tifosi nerazzurri.

Al suo fianco c’è anche una donna che sa metterlo nelle condizioni di rendere al massimo, con un affetto familiare non indifferente. Agustina Gandolfo è apprezzatissima, la sua capacità di essere una compagna amorevole e discreta è lodata dai tifosi dell’Inter, che sanno come una donna possa essere determinante nelle prestazioni di un attaccante. Il caso Icardi insegna, meglio avere una compagna di grande fascino e che lontana dalle dinamiche di campo.

Agustina, foto di classe per i fan

La compagna di Martinez non si è mai inserita nei discorsi contrattuali dell’attaccante, e questo è stato già ampiamente lodato dai supporter nerazzurri. Anche perché è una donna decisa, che vuole essere economica anche da un punto di vista imprenditoriale. È stata protagonista con un episodio di cronaca, e anche l’ultima foto su Instagram è realizzata un po’ per dimenticare la brutta esperienza: Agustina Gandolfo ritrova la serenità.

Lo scatto caricato la mostra in grandissima forma e molto serena, un messaggio positivo per i tifosi nerazzurri. Giorni fa, infatti, ignoti erano entrati nel suo ristorante a Milano di nascosto, andando a trafugare quanto era rimasto in cassa, circa mille euro. Nessuno era presente al momento del furto, solo tanta paura per la Gandolfo, che a Milano ha ribadito di stare bene e di certo non sarà uno spiacevole episodio a farle cambiare idea.

Lady Martinez resta amata, Lautaro stravede per lei e così anche i tifosi. Che ne apprezzano il carattere e la dolcezza, ma anche un fisico da adolescente. Mostra una forma straordinaria, non c’è un filo di grasso ed è davvero in rampa di lancio proprio sui social. Basti pensare che su Instagram ha già superato il milione e mezzo di followers: un dato decisamente importante, il pubblico argentino e quello nerazzurro è tutto dalla sua parte in maniera incondizionata.