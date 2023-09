Lo zoom svela il dettaglio rovente: Elisabetta Canalis esagerata

L’artista sarda naturalizzata statunitense continua a dare sfoggio delle sue abilità più notorie, presenziando anche all’ultima sfilata

È passato quasi un quarto di secolo da quando l’allora poco più che ventenne Elisabetta Canalis venne scelta quale pilastro portante di un programma storico per tutti gli italiani come Striscia la notizia. Un successo esorbitante che la nota trasmissione tv non riuscirà più a raggiungere, dopo il suo abbandono nel 2002. Di lì in avanti però solo grandi soddisfazioni per la main character della Sardegna.

Dopo aver posato assieme alla sua controparte Maddalena Corvaglia per il calendario 2002 allegato al numero di ottobre 2001 della rivista GQ, Canalis viene prelazionata quale opinionista per ben due edizioni del programma sportivo Controcampo, in onda su Italia 1, e al contempo recita nella terza e nella quarta stagione della serie tv Carabinieri, quando ancora non c’era Netflix.

Nel 2004 esordisce anche in ambito musicale, grazie ad una parte nel videoclip di una canzone di Biagio Antonacci. Seguono pure un paio di partecipazioni in produzioni cinematografiche negli Stati Uniti nonché il ruolo da protagonista con Fabio De Luigi della sit-com Love Bugs (2006). Nel 2007 è poi ospite fissa del programma della Gialappa’s Band Mai dire Martedì; l’anno dopo partecipa al cine-panettone La fidanzata di papà, con Massimo Boldi e Simona Ventura.

Ma è la musica la vera vocazione: nel 2009 comincia a lavorare per la rete MTV italiana, nello show quotidiano Total Request Live; il 16 maggio 2009, presenta gli MTV TRL Awards 2009 in Piazza Unità d’Italia a Trieste. Nel 2011 affianca Gianni Morandi, insieme a Belén Rodríguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, nella conduzione del Festival di Sanremo, dove però viene inaspettatamente, aspramente e ingiustamente criticata da molteplici detrattori invidiosi del suo successo.

Il successo oltreoceano e gli attuali progetti

Nell’autunno del 2011 è nel cast della tredicesima edizione Dancing with the Stars, la versione USA di Ballando con le stelle, dove viene eliminata durante la seconda settimana.Nel dicembre 2013, all’ultimo momento, viene inserita nel cast dello spin-off di Zelig, su Italia 1, che co-conduce con Katia Follesa e Davide Paniate.

Partecipa infine al programma La notte degli chef, dove sfoggia la sua celebre preparazione del ‘petto di pollo alla Elisabetta Canalis’ e dei canestrelli al ragù, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 in prima serata.

Il 10 marzo 2015 arriva il più alto riconoscimento della sua carriera artistica: viene eletta Goodwill Ambassador di UNICEF Italia. Torna a condurre dal settembre del 2021 su TV8 con Vite da copertina – Tutta la verità su…. Il 19 ottobre dello stesso anno conduce una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Ultimamente si è impegnata nell’esplorare il mondo Alberta Ferretti al fine di incantare i follower con la Nuova Pre-Fall 2023. Una Collezione dai toni e dall’eleganza soft, con un tocco punk-rock, come dimostra il suo ultimo post su Instagram. Un dettaglio rovente che sicuramente tanti avranno notato: la manetta da poliziotto come tracolla della borsetta che porta al suo seguito.