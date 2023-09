Vuole andarsene, la Juve lo prende subito: affare lampo

La Juventus guarda già al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

Continuano i sali e scendi per la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri. La Juventus sta alternando ottime partite a passi falsi abbastanza clamorosi. La rosa questa estate è stata sistemata solo in parte vista l’assenza degli introiti dalla Champions League, ecco perchè potrebbero essere necessari degli interventi nel calciomercato di riparazione se certe difficoltà dovessero persistere.

Nota la vicenda legata a Pogba, che ha privato Allegri di una pedina che voleva tentare di recuperare per il centrocampo. La mediana, a parte i soliti Rabiot e Locatelli, deve poi basarsi su ragazzi che si stanno ancora formando come Fagioli e Miretti. Talenti da crescere, ma che potrebbero non bastare per riuscire a centrare l’obiettivo primi quattro posti.

In queste settimane sembra quindi muoversi qualcosa proprio per andare a regalare un rinforzo già a gennaio ad Allegri. Giuntoli è al lavoro e gli obiettivi sono già chiari, con profili che tra pochi mesi potrebbero lasciare la propria squadra a caccia di miglior fortuna altrove. È il caso di Thomas Partey, che da elemento importante dell’Arsenal sta passando al ruolo di semplice gregario.

La Juventus pronta ad anticipare i tempi

In quest’ultima sessione di mercato, l’Arsenal ha portato a casa rinforzi importanti in mezzo al campo come Havertz e Rice, con elementi come Partey che si sono visti rapidamente superare nelle gerarchie. Proprio per questo il nazionale del Ghana sta cominciando già a riflettere suo futuro: stando a indiscrezioni avrebbe chiesto la cessione, per potersi rimettere in gioco in un altra compagine già a partire del mese di gennaio.

La Juventus però dovrà stare attenta perchè non è l’unica squadra che ha messo gli occhi sul ragazzo ghanese. L’Atletico Madrid infatti è pronto a sua volta a imbastire una trattativa, forte degli anni che Partey ha passato tra le fila dei Colchoneros. Il classe ’93 ritroverebbe così anche il Cholo Simeone, che lo ha fatto crescere. In questo momento tra le fila biancorosse c’è qualche problema di scelta in mezzo e quindi l’operazione andrebbe a risolvere il problema.

Ci sarà quindi da sbrigarsi e la Juventus dovrà puntare subito sulla voglia di Partey di cambiare aria, prima che l’Atletico Madrid concretizzi il suo interesse con l’Arsenal. La Vecchia Signora è da tempo che studia il profilo e anticipare i tempi permetterebbe a Giuntoli di chiudere un colpo importante già a gennaio.