Milan, Pioli cambia tutto: doppia esclusione dal primo minuto

Ancora problemi di formazione per Stefano Pioli. Il Milan scenderà in campo contro il Cagliari in una sfida ostica: due big andranno in panchina

Tante gare ravvicinate per le big della Serie A che dovranno così avere energie fresche per affrontare ogni competizione. Il Milan continua a lavorare per arrivare alla sosta Nazionale senza particolari problemi. Dopo un avvio sprint, la disfatta nel derby contro l’Inter ha riportato gli uomini rossoneri con i piedi per terra.

Il Milan vuole pensare soltanto a vincere per non ripetere gli errori della passata stagione. Saranno giorni intensi per i rossoneri che non vogliono disperdere inutili energie puntando sempre al massimo. Altra mini-rivoluzione per Stefano Pioli con due big pronti a sedersi in panchina. Sarà confermato tra i pali Sportiello, che ha ben figurato contro l’Hellas Verona. Mike Maignan è rimasto a riposo dopo il leggero problema muscolare rimediato

Milan, le scelte a sorpresa di Pioli: non giocheranno dal 1′

Stefano Pioli sta cercando di gestire al meglio i suoi migliori calciatori senza particolari affanni. Nell’ultima sfida di campionato contro l’Hellas Verona hanno riposato Calabria e Theo Hernandez con Mike Maignan a riposo dopo il problema muscolare. Ecco le possibili scelte a sorpresa dell’allenatore rossonero.

Come svelato dalle ultime indiscrezioni Leao e Giroud, partiti col resto della squadra da Milano Malpensa, si siederanno in panchina inizialmente nella delicata sfida contro il Cagliari. Al loro posto spazio a Chukwueze e Okafor, pronto a fare il suo debutto da centravanti per non far rimpiangere il centravanti francese. Un momento decisivo per svoltare prelevando così i migliori elementi dalla panchina.

La sessione estiva di calciomercato è stata mirata ad allungare nuovi profili per far rifiatare a poco a poco i big come Leao e Giroud. Pioli l’ha fatto capire fin da subito cercando di rivoluzionare l’undici iniziale senza disperdere la qualità del proprio gioco.

I rossoneri continuano a lavorare per essere nelle migliori condizioni possibili contro il Cagliari: una nottata decisiva che porterà alle migliori scelte possibili. Leao è partito davvero a mille segnando gol decisivi con assist da urlo: ora un turno di riposo per il talentuoso portoghese, criticato per gli errori commessi contro il Newcastle. Un momento decisivo per continuare a crescere portando al massimo le sue potenzialità tra campionato e Champions League.