Federica Masolin magnetica: la minigonna lascia senza parole

Federica Masolin da urlo, la conduttrice di Sky Sport come sempre fa innamorare i fan: look pazzesco che conquista tutti

Sugli schermi di Sky Sport, c’è una presenza su tutte che si sta prendendo la scena di prepotenza, per la gioia dei tantissimi ammiratori che la seguono da tempo, come esempio di classe, professionalità e fascino. Parliamo di Federica Masolin, protagonista annunciata della nuova stagione e ormai volto primario al femminile dell’emittente satellitare.

La giornalista milanese, 38 anni, già da tempo è una presenza fissa nei corridoi di Rogoredo. Disimpegnandosi alla grande nelle più svariate esperienze, si è guadagnata grande credibilità all’interno dell’ambiente lavorativo e nei confronti dei telespettatori. E adesso è arrivata, probabilmente, la consacrazione definitiva.

Non soltanto i Gran Premi di Formula 1 a vederla protagonista, come avviene già da diverse stagioni, ma anche il prime time di Champions League. Da quest’anno, infatti, è lei a condurre lo show in prima serata collegato alle gare calcistiche della principale competizione europea, raccogliendo l’eredità che fu di Ilaria D’Amico e Anna Billò. I presupposti per non farle assolutamente rimpiangere ci sono tutti.

Federica, come detto, ha la bravura e lo stile per riuscire alla grande nel nuovo compito a cui è stata chiamata e glieli riconoscono tutti i fan, che continuano oltretutto a crescere. Siamo a oltre 700 mila followers su Instagram per lei, per tutti loro il ‘raddoppio’ degli appuntamenti con la loro beniamina è di certo una notizia stupenda.

Federica Masolin, la minigonna rosso fuoco incendia Instagram: gambe perfette, che schianto

In attesa di rivederla alle prese con le notti di Champions, dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa, Federica è tornata a parlare di Formula Uno sugli schermi e in occasione del Gp del Giappone ecco come si era presentata negli studi Sky.

Camicetta blu, minigonna rossa, un dettaglio soprattutto quest’ultimo che ha mandato in visibilio il pubblico. Le gambe perfette di Federica hanno attirato l’attenzione come non mai e sono state omaggiate da like e commenti estasiati. La capacità di esprimere una sensualità sobria e di classe, per la Masolin, è probabilmente la carta vincente. Scatenata e da applausi, Federica si prepara a vivere un finale di annata di Formula Uno a tutta e dividersi tra i motori e il calcio. In ogni caso, sarà un successo.