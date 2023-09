Elisabetta Canalis esagerata in auto: la scollatura è da bollino rosso

Elisabetta Canalis è sempre una delle dive italiane più cercate, non sorprende come l’ultima scollatura manda in panico i fan.

L’ex velina è sempre tra le protagoniste del web, bastano pochi scatti per mandare in visibilio i tanti followers. Che ammirano sempre più la determinazione della Canalis di mostrarsi con grande audacia davanti agli schermi.

Da vent’anni è ormai una protagonista assoluta della scena italiana, l’interesse intorno a lui con il passare del tempo si moltiplica. Ed è quasi raro un effetto del genere, ma Elisabetta Canalis sa come il pubblico è sempre un punto di forza da dover coccolare.

Lo fa con foto sempre molto discusse, che diventano virali e mostrano una Canalis dalla forma fisica davvero importante, senza filo di grasso e con un fisico tonificato. Un po’ per merito della kick boxing, praticata anche con discreto successo, ma anche per un dono di madre natura da sfruttare al meglio.

Canalis, scatti da teenager

Il confronto con le altre influencer rimane, ma sanno benissimo come è molto difficile arrivare ai numeri e all’affetto provato da pubblico verso la Canalis. Negli anni Duemila è emersa con grande forza, restando protagonista della scena italiana per via dei suoi tanti amori, più che per il talento da attrice o nella conduzione. La bellezza resta il suo marchio di fabbrica, lo dimostra con grande maestria: la scollatura di Elisabetta Canalis diventa ora un modo per far rimanere gli italiani davanti al telefono.

Come si suol dire… C’è chi zooma e chi mente, proprio perché le foto della Canalis sono davvero ambitissime, quelle che fanno il giro del web e riescono sempre a conquistare una grande fetta di pubblico. La showgirl è in forma, sa come essere sempre protagonista e alterna periodi americani a quelli italiani, dove rimanere sempre al centro dell’attenzione anche per i gesti nel quotidiano.

In questo caso però è stata tra le tante invitate per l’evento di moda organizzato per mostrare il meglio di Luisa Spagnoli. Tante le vip e le wags arrivate per l’occasione, la Canalis ha sicuramente avuto gli applausi per una forma fisica importante e per l’essere ammaliante, nonostante l’età che pian pianino avanza. Tra Usa e Italia, si divide così la vita della Canalis, che comincia anche ad entusiasmare più generazioni con le foto su Instagram, dove i numeri sorridono sempre arrivando addirittura a 3,5 milioni di fan raccolti.