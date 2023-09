Serie A: doppio infortunio, piove sul bagnato per il tecnico

La Serie A continua a mietere vittimi in termini di infortuni ed ora arriva una doppia tegola che davvero complica i piani del club. Si tratta di un duro colpo da mandar giù in una situazione che si stava già facendo molto delicata dopo l’inizio del campionato.

I ritmi del calcio in generale stanno diventando sempre più frenetici e questo, in maniera del tutto inevitabile, causa strappi e problemi di natura muscolare. Non a caso, infatti, in questa stagione (ed in generale negli ultimi anni si è registrata questa tendenza), sono tante le squadre che sono decimate dai tanti infortuni che stanno capitando. E che inevitabilmente complicano i piani tanto degli allenatori quanto delle società. Proprio in tal senso arrivano notizie che spaventano i tifosi e che mettono la strada in salita in maniera a dir poco importante. E’ arrivato, infatti, un doppio infortunio che sa tanto di un colpo duro da mandar giù e da gestire per il tecnico. Andiamo a vedere insieme le ultime sulle loro condizioni.

Serie A, doppio infortunio nel club

Le tante partite che si susseguono a ritmi molto spesso frenetici sicuramente rappresentano un problema nella gestione delle risorse da parte degli allenatori. Talvolta, però, in partite che risultano decisive per raggiungere l’obiettivo fissato ad inizio anno, salta la norma del turnover.

E’ il caso certamente dell’Empoli, che adesso deve fare i conti con un doppio stop che sa tanto di una mazzata pesantissima da mandar giù. Nel giro di tre minuti, infatti, Andreazzoli ha dovuto rinunciare prima a Giuseppe Pezzella ed a Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco, infatti, in un ripiegamento difensivo ha accusato un problema muscolare e si è accasciato al suolo.

Empoli, tegola per Andreazzoli: doppio KO

Per saperne di più circa le loro condizioni ed i tempi di recupero, ovviamente, occorreranno gli esami strumentali a cui si sottoporranno nei prossimi giorni. Al posto dell’ex Napoli e Sampdoria è entrato Ebuehi con il quale spesso in questo avvio di stagione si è conteso il posto. Per quanto riguarda, invece, Pezzella, al suo posto è entrato Liberato Cacace, che adesso avrà maggiore spazio nell’immediato per dimostrare le sue qualità, che si sono fin qui viste solo a sprazzi.