Laura Cremaschi total red: lato A in vista

Laura Cremaschi è una modella e showgirl che sta riscuotendo un grande successo soprattutto nel mondo dei social, dove condivide scatti molto provocanti

Laura Cremaschi sta ottenendo grandi successo nel mondo dei social network, dove tiene aggiornati i suo fan grazie a degli scatti sia di vita professionale che privata.

La carriera nel mondo dello spettacolo inizia diversi anni fa per Laura, quando viene scelta per il ruolo di “Bonas” nella trasmissione targata Mediaset “Avanti un altro”, condotta da Paolo Bonolis. Nel 2021, invece, la redazione le affida il ruolo di “Regina del web”. Laura, inoltre, ha preso parte nel 2018 a “Temptation Island Vip” nel ruolo di tentatrice.

Per Laura, però, non c’è solo il mondo della televisione, visto che si occupa anche del settore immobiliare nella sua azienda di famiglia. Dato il grande successo riscosso. ora è un influencer a tutti gli effetti, con il pubblico che non perde occasione nel seguirla anche a telecamere spente.

Laura Cremaschi è uno spettacolo, la scollatura toglie il fiato: fan in estasi

Laura Cremaschi sta prendendo sempre più popolarità nel mondo dei social network, tanto che il suo profilo Instagram conta un milione di follower.

Nel tempo la showgirl si è fatta apprezzare sempre di più nel mondo della televisione, con il pubblico che non ha perso occasione nel seguirla quotidianamente anche nei social. Oltre che per la competenza che dimostra di avere, i fan la seguono con costanza per via di contenuti molto provocanti e che risaltano delle forme da far girare la testa. Uno degli ultimi scatti pubblicati, ovviamente, non poteva essere da meno.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un vestito lungo di colore rosso, che mette in risalto una forma fisica praticamente perfetta. A catturare l’attenzione dei fan, però, è la scollatura presente nella parte superiore, che lascia intravedere un lato A che definire prosperoso è riduttivo. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i follower che si sono scatenati nei commenti.

“Sei pazzesca Laura” e “sei la più bella del mondo”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione. Questo a dimostrazione di quanto la showgirl sia sempre più apprezzata dal pubblico, perennemente in attesa di scatti in grado di infiammare il mondo dei social. Laura ha voglia di stupire ancora, con ulteriori scatti che, si spera, siano sempre più piccanti.