Klopp ‘risolve’ il caso Pogba: gennaio bollente

La Juventus è alle prese con il caso Pogba, sospeso dopo essere risultato positivo ai test antidoping. I bianconeri si stanno guardando intorno per rinforzare il centrocampo

Paul Pogba sta attraversando un periodo che definire complicato è un eufemismo. Il centrocampista francese, al termine della partita giocata a Udine contro l’Udinese, è risultato positivo al test antidoping.

Le controanalisi sono previste per il 5 ottobre, quando l’ex Manchester United capirà il suo futuro. In caso la positività venisse confermata, il centrocampista andrebbe incontro a una maxi squalifica che obbligherebbe la Juventus a intervenire sul mercato di riparazione.

Il direttore sportivo Giuntoli, infatti, si sta già guardando intorno per rinforzare la zona centrale del campo, soprattutto se la squadra si ritroverà a gennaio a lottare per i vertici. A tal proposito, un aiuto può arrivare direttamente dal tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp.

La Juventus è vigile sul mercato, Klopp possibile alleato: il centrocampista può arrivare dal Liverpool

Il reparto dove la ‘Vecchia Signora’ è intenzionata ad intervenire è, appunto, il centrocampo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di regista. Locatelli sta cercando di adattarsi, ma il playmaker non è il suo ruolo naturale. A complicare le cose, come detto, c’è ovviamente la questione Pogba, che in caso di positività confermata non calcherà più i campi per parecchio tempo. Il rischio è una squalifica di due se non quattro anni, ovvero la chiusura anticipata della carriera.

Proprio per questo la Juventus sta studiando vari profili, tra cui un centrocampista dei ‘Reds’ che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri.

L’idea della Juventus porta a Thiago Alcantara, spagnolo classe 1991 del Liverpool. Stando a quanto riportano dall’Inghilterra, gli inglesi sono pronti a cederlo a gennaio in caso di giusta offerta, con Klopp che non si opporrebbe di fronte ad un eventuale cessione.

Il contratto in scadenza nel 2024 può portare il club ad abbassare le proprie pretese, per non rischiare di perderlo a parametro zero a giugno.

Il Liverpool per lasciarlo partire pare intenzionato a chiedere circa 15 milioni di euro.

La Juventus è intrigata dall’idea di regalare lo spagnolo al tecnico livornese, ma al momento questa resta solo un’idea. Prima sarà importante capire il futuro di Pogba, poi la dirigenza si muoverà di conseguenza. Thiago è comunque sul taccuino di Giuntoli, che sta pensando di portarlo a Torino in caso a gennaio la squadra si trovi in lotta per i vertici.

