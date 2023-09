Monica Bertini accavalla le gambe e fa sognare i fan, che spacco

Monica Bertini in una posa e un look che ancora una volta conquistano tutti gli ammiratori della giornalista sportiva

Il primo tour de force stagionale ci sta facendo entrare nel pieno dell’annata calcistica. Tra campionato e coppe, si gioca ormai ogni tre giorni per molte squadre, il che rende felici gli appassionati che stanno facendo scorpacciata di partite, finalmente, dopo la lunga pausa estiva. E il moltiplicarsi degli appuntamenti fa molti ancora più contenti perché aumentano le possibilità di ammirare sul piccolo schermo Monica Bertini, tra le giornaliste sportive più amate dal grande pubblico.

Su Sport Mediaset, Monica ruba spesso e volentieri la scena, mettendo in mostra tutte le sue qualità. La giornalista parmense, 40 anni, si segnala sempre per grande competenza, preparazione ed eleganza, unite a una bellezza mozzafiato che non può certamente passare inosservata e la rende molto seguita anche sui social.

In estate, Monica ha tagliato il traguardo del mezzo milione di followers su Instagram. La cosa non sorprende di certo, dato quanto ha dimostrato nel corso degli anni dal punto di vista professionale e del suo fascino. Una presenza sempre assai gradita dai telespettatori del network milanese, a margine dei turni di campionato o di coppa. In trasmissione, insieme ai suoi colleghi, ci racconta l’andamento delle partite ma spesso e volentieri si viene rapiti dalla sua avvenenza.

Monica Bertini, il vestito in primo piano ‘fulmina’ gli sguardi e scopre quanto basta: prorompente ed esplosiva, con classe

Un copione che si è ripetuto, ovviamente, anche in questa occasione, con la puntata della domenica sera di Pressing, su Italia Uno, che nonostante l’ora tarda ha fatto registrare come al solito un buon riscontro di pubblico. Merito anche della presenza di Monica, che ha sfoderato come già accaduto in una delle puntate precedenti un look piuttosto particolare.

L’abito scuro con tanti piccoli fulmini disegnati attira l’attenzione, specialmente perché in grado di esaltare i dettagli più sublimi e provocanti. Gambe accavallate e bene in mostra, per non parlare della vertiginosa scollatura, un autentico must per tutti i fan del web, debitamente osannata nel corso dei mesi estivi e fino a poche settimane fa, quando Monica ha dato spettacolo anche sulle spiagge. La reazione della community a suon di like e commenti estasiati era facilmente prevedibile ed è pienamente meritata per lei.