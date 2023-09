Malore in campo e grande paura: è successo nel weekend

Dramma sfiorato in campo nello scorso weekend: avverte un malore, tutti sotto shock. Cosa è successo: la ricostruzione

Il calcio è lo sport del popolo. In Italia è lo sport della nazione, sempre più seguito e praticato. Ed è lo sport di gioie e soddisfazioni, vittorie e trionfi. Quel pallone che rotola è molto spesso specchio della società in cui si vive, ma anche della vita. Nel bene e nel male, va detto. Perché, al di là di gioie ed esultanze, adrenalina ed agonismo, il terreno da gioco può essere anche protagonista di tragedie o quasi tragedie.

Negli ultimi anni sono sempre più aumentati i casi di malori in campo. Eccola, l’altra faccia del calcio che non ha solo gioie ma che dietro di sé nasconde anche tante tragedie come si diceva. La più importante, tristemente celebre è quella di Piermario Morosini, un ricordo nitido nella mente di tutti. Ma non è l’unica né l’ultima. Lo scorso weekend si è sfiorato da questo punto di vista un tragico bis.

Nell’ultimo fine settimana si è sfiorato il dramma in campo. O, per meglio dire, in panchina. Molto spesso infatti si sottovaluta il fatto che anche gli allenatori possono avvertire fastidi e malori, non di certo solo gli atleti schierati in campo. Quanto successo a Vicenza nell’ultimo fine settimana di Lega Pro è emblematico da questo punto di vista.

Si gioca Vicenza-Pergolettese allo Stadio Romeo Menti. La partita è bloccata sullo 0-0 quando, sul finire del primo tempo, al quarantesimo minuto, l’arbitro deve improvvisamente fermare il match a causa di un malore che colpisce Matteo Abbate, tecnico della Pergolettese ed ex calciatore di Piacenza e Verona. Grande paura ed apprensione in una apparentemente tranquilla domenica di calcio. Il tecnico ha ricevuto immediatamente i soccorsi dei sanitari dei due club ed è stato trasportato prima negli spogliatoi, poi immediatamente in ospedale.

Malore in campo e grande paura: cosa è successo in campo nel weekend

Nel mentre la partita è ripresa, ma la testa dei giocatori della Pergolettese era ormai altrove, con il proprio allenatore all’ospedale. Alla fine il campo ha dato il suo verdetto: il Vicenza ha vinto di misura 1-0, conquistando i tre punti.

Per Abbate, invece, solo un grosso spavento. Il tecnico non è in pericolo di vita, ma è in costante monitoraggio all’ospedale di Vicenza, dove ha svolto e sta svolgendo accertamenti medici. Intanto prima di lasciare lo stadio Abbate stesso ha voluto salutare i suoi giocatori, rientrati per l’intervallo e preoccupati per lui.