Napoli, Osimhen andrà via: arriva la conferma

In casa Napoli si è alzato un nuovo polverone, questa volta intorno a Victor Osimhen: la conferma è arrivata pochi minuti fa. Andrà via

L’annuncio è arrivato da una persona molto vicina all’attaccante nigeriano. Finora non è arrivato il rinnovo contrattuale con il Napoli: è questo il motivo scatenante dell’ira anche del suo procuratore Roberto Calenda. Il retroscena sul suo possibile addio in maglia azzurra, cosa sta succedendo?

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano non ha ancora rinnovato il suo legame contrattuale con il Napoli: ora l’agente Roberto Calenda si è infuriato per il video apparso su TikTok dal profilo ufficiale del club partenopeo. Il centravanti ha litigato anche con Garcia dopo la sostituzione di Bologna, ma il caso è subito rientrato. Tante problematiche apparse in casa azzurra nelle ultime settimane: dal trionfo dello Scudetto ad un malcontento generale.

Napoli, addio inevitabile: Osimhen ha le idee chiaro

Per la sfida di Serie A contro l’Udinese lo stesso attaccante nigeriano è stato convocato da Rudi Garcia. Il Napoli cercherà di tornare alla vittoria dopo le uscite non troppo esaltanti sotto la guida dell’allenatore francese, che sembra già rischiare il posto.

Il suo amico giornalista, Oma Akatugba, ha commentato la vicenda pubblicando anche un lungo video affermando che si è trattata di una grave mancanza di rispetto: “Lui è il miglior attaccante in Italia, candidato al Pallone d’oro e del miglior giocatore in Serie A”. Poi ha aggiunto: “Il Napoli perderà Victor Osimhen. Non rinnoverà il suo contratto. Osimhen andrà via quanto prima”. Anche per lui è stata una presa in giro con un filmato davvero ironico apparso su TikTok. Un annuncio che ha messo in apprensione i tifosi partenopei, che l’hanno sempre sostenuto in questi anni anche durante momenti complicati come i vari infortuni e la positività al Covid dopo un viaggio in Nigeria.

Ora Victor Osimhen cercherà di zittire tutte le polemiche scendendo in campo per far esplodere nuovamente il Maradona. L’occasione ghiotta arriverà già nella sfida di campionato contro l’Udinese, gara valida per il primo turno infrasettimanale. Da capocannoniere azzurro ad un giocatore messo sul banco degli imputati: l’agente Calenda ha evidenziato proprio quest’aspetto, ma un filmato divertente su TikTok non può essere preso come esempio. Ora il presidente De Laurentiis dovrà prendere in mano la situazione per far ritornare definitivamente il sereno nell’ambiente partenopeo.