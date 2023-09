Madalina Ghenea da sogno: fa impazzire i fans

La modella e attrice rumena, reduce dal Festival di Venezia e dalla Milano Fashion Week, incanta sui social con un outfit particolare

Se l’estate – con le sue temperature, le sue spiagge, e i relativi bikini mozzafiato esibiti dalle tante splendide habituè dei social media – ci ha regalato degli shooting indimenticabili, l’avvento della stagione autunnale – sebbene le temperature siano ovunque ancora elevate – non appare da meno. Merito della concomitanza con diversi eventi glamour che vedono la partecipazione di bellezze da capogiro, già ammirate nei rispettivi àmbiti della vita quotidiana.

Si è iniziato col Festival di Venezia, che ha visto sfilare tantissime personalità della moda e non solo, per registare poi il solito grande successo della Milano Fashion Week, che ha ospitato perfino Jannik Sinner, non certo un frequentatore assiduo delle passerelle. In entrambe le occasioni mondane, lei, Madalina Ghenea, si è fatta notare eccome.

Merito del suo fisico statuario e del look sempre accattivante grazie al quale mette in mostre gli invidiabili doni che Madre Natura ha deciso di concederle. Dal prorompete decollète ad un lato B da urlo, per passando per le sue kilometriche gambe, la modella rumena domina la scena ovunque si rechi. Un successo che sembra destinato a non arrestarsi mai.

Madalina Ghenea in abito da sposa: fans in delirio

Già arcinota al pubblico italiano per le sue apparizioni tanto sul piccolo quanto sul grande schermo, la 36enne attrice rumena si è legata da qualche mese col tennista bulgaro Grigor Dimitrov, col quale ha trascorso parte delle bollenti vacanze estive. Le apparizioni a Venezia e Milano non devono affatto sorprendere, dato che il nostro Paese è una sorta di seconda patria per la nativa di Slatina. Certo che vederla dal vivo, ammirandone l’eleganza e la sensualità con cui porta in giro le sue grazie, ha tutt’altro sapore.

Ma il gusto cambia ancora se, novità delle novità, la si vede vestita in bianco. In abito da sposa. Per sua gentile concessione, il suo profilo ospita le istantanee ‘in bianco’: mai sposa – o per lo meno mai nessuna vestita da tale – fu più provocante di Madalina.

Lo scatto, che ha mandato in estasi i fans, ha raccolto un incredibile numero di like. Nonchè di commenti che, data la circostanza, hanno espresso bene il desiderio di molti di essere l’uomo al quale una tale meravigliosa donna possa dire il fatidico ‘si’ davanti all’altare.

I sogni a volte sono belli proprio perchè restano tali: Madalina appare spaziale, quasi di un altro pianeta: a Dimitrov l’arduo compito – forse difficile quanto battere un Top Ten in un torneo dello Slam – di non lasciarsela scappare…