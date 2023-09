Wanda Nara: la notizia è ufficiale, ciao Icardi

Wanda Nara nuovamente protagonista sui giornali e stavolta riguarda sia Mauro Icardi che la sua carriera: la decisione dell’imprenditrice e showgirl

Sebbene abbiano lasciato l’Italia ormai nel 2019, quando Mauro Icardi è passato dall’Inter al PSG, il legame del calciatore e della sua famiglia con il Belpaese non si è mai rallentato. Anzi, a Milano ha casa e ci torna quanto più spesso possibile. D’altronde Wanda Nara, la moglie del rosarino, non è soltanto la sua consorte e madre delle sue due figlie. È anche colei che cura gli affari del bomber argentino, mentre si afferma sempre più come volto televisivo sia in patria che in Italia.

Il tormentato matrimonio della coppia, con tanto di flirt di lui e di lei con altre celebrity, è stato protagonista del chiacchiericcio estivo. Un continuo tira e molla, che in qualche occasione ha spinto Mauro Icardi a intervenire pubblicamente sui social con una diretta per chiarire la situazione nonché chiedere un permesso al PSG per raggiungere la moglie e riprovarci. Dal momento che la coppia si è trasferita a Istanbul, giacché Icardi è un giocatore del Galatasaray, sembrano essersi ristabiliti gli equilibri.

D’altronde, Wanda Nara sta attraversando un momento di salute piuttosto complicato. La donna ha preferito mantenere più riserbo possibile sulla situazione, sopratutto a tutela dei figli ma non ha potuto evitare il proliferare dell’indiscrezione. L’ultimo messaggio a riguardo è giunto circa un mese fa, quando sui social la showgirl ha risposto in merito alla situazione: “Sto seguendo i trattamenti a poco a poco e con l’amore di tutti coloro che mi amano”. Poi ha postato una foto in infermeria, mentre le fanno un prelievo del sangue.

Wanda Nara torna in Italia e lascia Maurito in Turchia: la decisione

Per reagire dinanzi alle difficoltà, pur rispettando il riposo necessario, Wanda Nara ha scelto di non lasciare i suoi impegni lavorativi. Perciò è pronta a salutare per un po’ suo marito Mauro Icardi in Turchia e tornare in Italia, in televisione. In estate la coppia ha cercato di tornare definitivamente da queste parti, ma poi l’attaccante ha firmato un contratto a titolo definitivo per il Galatasaray e allora saranno costretti a separarsi per un periodo, affinché Wanda nel frattempo possa rispettare i suoi impegni lavorativi su RAI 1.

Già perché l’imprenditrice è nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Nonostante all’inizio il nome di Wanda Nara per dimenticanza non sia stato inserito nel gruppo partecipanti, la moglie di Mauro Icardi ha dato la notizia sui social attraverso un video messaggio: “Ho visto che è uscito il cast completo, ma Milly ti sei dimenticata di me! Quest’anno ci sarò anche io”. E poi conclude: “Ci vediamo molto presto a Roma. Nessuno dice che sarà facile, ma ce la faremo”.