Saluta il Napoli definitivamente: 15 milioni dal Barça

I campioni d’Italia hanno vissuto un inizio stagione piuttosto complicato. Il Napoli ha cambiato molto e non è semplice ripartire.

La squadra di Rudi Garcia ha perso un perno difensivo del calibro di Kim Min-Jae, sostituito forse troppo frettolosamente con il giovane Natan. Oltre a questo diverse cose non sembrano andare e il gioco brillante dello scorso anno sembra ormai utopia. A Napoli vorrebbero presto un cambiamento.

Rudi Garcia non può fare ulteriori passi falsi, anche perchè la vetta non è vicinissima e il Napoli ha tante concorrenti in chiave scudetto. A partire dall’Inter e da Juventus o Milan: la lotta scudetto è più accesa che mai, gli azzurri ci sono ma avranno numerose difficoltà a confermare il titolo. Intanto si pensa sempre al calciomercato e il club partenopeo rischia di perdere un pallino importante delle ultime sessioni, un nome che più volte è stato accostato negli ultimi mesi alla formazione azzurra.

Stiamo parlando del centrocampista argentino Giovani Lo Celso. Il calciatore del Tottenham è stato accostato a più riprese agli azzurri, sia nell’era di Luciano Spalletti e sia in quella di Rudi Garcia, ma alla fine il giocatore non è arrivato. Il Napoli – anche nel suo ruolo – ha chiuso per l’acquisto del talento nordico Lindstrom, arrivato a fine mercato dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Ora Lo Celso non sembra essere più un pallino del club e la squadra ha virato su altri obiettivi.

Napoli, il top vola in Spagna

A testimonianza del valore del calciatore inseguito dal Napoli ci sono nuovi rumors di mercato. Lo Celso è ambito da diversi top club ma ora sarebbe stato chiesto, con insistenza, nientedimeno che dal Barcellona. Xavi Hernandez in persona avrebbe fatto il nome del centrocampista, ideale per il suo gioco e molto interessante. D’altro canto Lo Celso sarebbe entusiasta di firmare con un club come i campioni di Spagna, un sogno che diventa realtà. E il Tottenham ha ormai deciso sul calciatore.

Gli Spurs investirono quasi 50 milioni qualche anno fa per ingaggiare il centrocampista sudamericano, che, non ha mai brillato in Premier League. Il Tottenham non vuole però perdere tutto l’investimento ed ha aperto alla cessione già a gennaio per poco più di 15 milioni di euro. Un autentico affare considerando il valore del calciatore e una piccola beffa per il Napoli, che, in passato, aveva inseguito il centrocampista a cifre nettamente superiori. Lo Celso – Barcellona, l’affare si potrebbe davvero chiudere. Con buona pace del Napoli che ha ormai deciso di puntare su altri obiettivi.