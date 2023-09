Lukaku scaccia-crisi: Mourinho difende il suo bomber

Lukaku è diventato subito il nuovo idolo dei tifosi della Roma. La punta si vendica sui social, Mourinho è con lui

L’acquisto di Romelu Lukaku ha ridato vigore a tutta la piazza della Roma giallorossa. La punta è arrivata al termine di una sessione di tratttaive che a Trigoria hanno effettuato col freno a mano tirato. I vincoli del settlement agreement firmato con la Uefa ad agosto 2022 hanno limitato l’operato del General manager Tiago Pinto. Alla fine il colpaccio c’è stato, portando nella Capitale un calciatore che aveva occupato le pagine dei giornali per tutta l’estate.

Big Rom sembrava ad un passo dal ritorno definitivo all’Inter, mentre l’ad Marotta e il ds Ausilio avevano chiuso l’acquisto definitivo del suo cartellino, il belga faceva perdere le sue tracce. Era il 15 luglio e l’avvocato dell’ex United, l’avvocato Sebastien Ledure, di fatto era stato pizzicato a trattare su due tavoli. Mentre parlava con l’Inter, discuteva in profondità con la Juventus. Scoperto l’inganno, i nerazzurri hanno chiuso definitivamente la porta.

Storia passata, i supporters giallorossi lo scorso 29 agosto hanno invaso Ciampino in 5000 per salutare il loro nuovo idolo, Lukaku ha subito ricambiato sul campo tanto affetto.

Mourinho: “Lukaku fantastico, me lo tengo stretto”

Il totem di Antwerpen non ha perso tempo, appena entrato in forma ha subito fatto esultare i suoi fan. Solo 19′ in campo col Milan il 1 settembre, quindi 83’e un gol con l’Empoli e altri 90′ col Torino, per la rete del momentaneo vantaggio, prima dell’1-1 di Zapata. Insieme con Paulo Dybala, BigRom dà la sensazione, almeno in serie A, di poter fare la differenza, rendendo la Roma più competitiva nella corsa Champions.

Detto ciò, anche in Europa League il mancino ha lasciato tracce importanti. Giovedì 21 settembre, nell’esordio del gruppo G in Moldavia, proprio l’ex Inter ha segnato il gol del 2-1 finale contro lo Sheriff. Tre punti d’oro, arrivati dopo una gara, a detto dello stesso Mourinho, giocata non al meglio.

Forte di questa sua rinascita, proprio Lukaku sui social, con un post articolato, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Come scrive corrieredellosport.it, nel suo post ha scritto: “Mi hanno denigrato, questa è la fottuta verità”, frase tratta da un brano vivace di un rapper francese, Niska. Il riferimento, probbailmente, è alla sua presunta scappatella, solo plateale, con i bianconeri. A corredo della frase, un’immagine in stile zen. Il senso dello scatto scelto? Dimostrare che prima di dire sì alla Roma, il totem si è affidato ad esercizi rilassanti per cacciare lo stress accumulato.

A sostegno di Lukaku, da sempre, Jose Mourinho. Il portoghese è stato protagonista della trattativa col Chlesea, club nel quale aveva già allenato il belga, avuto anche da tecnico dello United. Proprio lo Special One, al telefono, ha convinto la punta ad accettare il trasferimento nell’Urbe. “Lukaku è fantastico, non c’è altro da dire. Non so se sia il più forte centravanti della Serie A ma io me lo tengo stretto”, ha ribadito il tecnico di Setubal in conferenza dopo la gara di Torino.

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI