Serie A: altro esonero, Cioffi il sostituto

In Serie A a breve potrebbe arrivare un altro esonero. La Serie A è ormai stanca dei risultati ottenuti e per la sostituzione il favorito è Cioffi.

La Serie A è entrata ormai nel suo vivo e la settima giornata potrebbe essere fatale per un tecnico. Il condizionale è d’obbligo visto che ancora si deve scendere in campo, ma una sconfitta dovrebbe portare all’esonero.

Valutazioni anche sul sostituto. Uno dei profili che potrebbe essere al vaglio del club club è quello di Gabriele Cioffi. L’allenatore ha sicuramente voglia di ritornare ad allenare e questa rappresenta assolutamente l’occasione giusta per rilanciarsi.

Serie A: panchina a forte rischio, pronto il sostituto

La Serie A è pronta ad entrare nel vivo e per questo motivo le società non hanno intenzione di sbagliare. Il rischio, infatti, è quello di cambiare quando ormai è troppo tardi e quindi lo scossone potrebbe arrivare a breve. Raccogliere punti in questa fase potrebbe essere fondamentale per affrontare con maggiore tranquillità la seconda parte della stagione e per questo il cambio allenatore non è da escludere.

La situazione in casa Udinese non è assolutamente delle più semplici e il destino di Sottil è sempre più in a rischio. Diciamo che una nuova sconfitta dovrebbe portare all’esonero. Si tratta naturalmente di un qualcosa che si svilupperà nelle prossime ore. E, in caso di licenziamento, uno dei nomi sul taccuino dei friulani è quello di Cioffi. Lo riporta calciomercato.it.

L’ex difensore è rimato in ottimi rapporti con Pozzo e si potrebbe decidere di trovare un accordo per provare a rilanciarsi e centrare la salvezza. Ma si tratta di un qualcosa che sarà approfondita solamente dopo il prossimo weekend.

Il futuro di Andrea Sottil sulla panchina dell’Udinese è sempre più in bilico e Gabriele Cioffi sembra essere il grande favorito per la sostituzione. Naturalmente bisognerà aspettare il weekend e per questo motivo può ancora succedere di tutto. Vedremo alla fine quale sarà la scelta dello stesso club bianconer considerando che la pausa è vicina e ci potrebbero anche essere altre due chance. Il rischio, però, è che possa essere tardi e per questo motivo non possiamo escludere una decisione importante..