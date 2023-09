Vlahovic e Osimhen, affare clamoroso: scossone in attacco

Colpo di scena per quello che riguarda il calciomercato invernale con Vlahovic ed Osimhen al centro di trattative

Il mercato di gennaio potrebbe regalare sorprese inaspettate per quello che riguarda il campionato italiano con Vlahovic ed Osimhen che sono finiti al centro di trattative importanti.

Due tra i bomber più importanti del nostro campionato potrebbero presto salutare la Serie A per accasarsi in una big europea. Il calciomercato di gennaio è ancora lontano ma l’assalto ai due calciatori potrebbe arrivare presto, già nelle prossime settimane. Vlahovic è stato vicino alla cessione già durante la scorsa estate con il Chelsea che però ha preferito non affondare il colpo per il calciatore serbo mentre la situazione di Osimhen a Napoli non è delle migliori con lo scontro social tra le parti che potrebbe portare anche alle vie legali.

Calciomercato, Vlahovic ed Osimhen potrebbero salutare a gennaio

Secondo quanto riportato da El Nacional, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino i due attaccanti in vista del mercato di gennaio. Carlo Ancelotti è stato chiaro con Florentino Perez e vuole un centravanti di livello internazionale per la seconda parte di campionato.

L’addio di Benzema non è stato di fatto coperto con le mosse estive con il Real Madrid che è rimasto con il solo Joselu nel ruolo di prima punta. Ancelotti però ha dimostrato di non avere massima fiducia nella punta spagnola, lasciandola fuori nel derby perso contro l’Atletico Madrid, inserendo Bellingham nel ruolo di attaccante centrale. Il tecnico italiano ha fatto i nomi di Vlahovic ed Osimhen e non è da escludere che uno dei due possa giungere al Real Madrid già a metà stagione.

La Juventus era pronta a cedere il proprio attaccante in estate per sistemare i conti e puntare poi su un altro centravanti. Lasciarlo partire a gennaio potrebbe però rendere difficile la ricerca di un sostituto anche se, di fronte ad un’offerta da 80 milioni di euro, la sua cessione è tutt’altro che da escludere. L’aria tesa che si respira a Napoli con Osimhen che si è scontrato prima con Rudi Garcia e poi con la società per la questione social, potrebbe favorire l’addio del nigeriano per il quale però De Laurentiis chiede circa 150 milioni di euro.

Il mancato rinnovo del contratto della punta ex Lille però rischia di portare il Napoli a dover abbassare le pretese economiche per il cartellino della punta. Se le questioni interne non dovessero sistemarsi nelle prossime settimane, l’addio di Osimhen diventerebbe più che probabile con il Napoli pronto a ‘promuovere’ Simeone nel ruolo di titolare.