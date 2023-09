Bocciato da Allegri, addio immediato alla Juve

Una clamorosa decisione potrebbe arrivare in vista del mercato di gennaio: addio a sorpresa, delude la Juventus e lascia subito i bianconeri

Dopo l’imprevedibile tracollo in casa del Sassuolo, la Juventus si è subito rimessa in carreggiata con il successo di misura contro il Lecce deciso dalla rete di Arkadiusz Milik. Massimiliano Allegri può dunque tirare un sospiro di sollievo: almeno per il momento.

Pare ormai chiaro come non sia una delle stagioni più semplici per la ‘Vecchia Signora’, nonostante l’assenza di impegni in campo internazionale e la possibilità di dedicarsi solo al campionato. La conferma di Massimiliano Allegri in panchina, dopo un biennio assolutamente deludente, ha fatto storcere il naso a molti. E adesso il tecnico di Livorno, sotto contratto per ancora due anni con la ‘Vecchia Signora’, dovrà necessariamente portare a casa i risultati sperati. Tornare a competere per il vertice e, chissà, arrivare fino in fondo nella corsa Scudetto.

Le pessime notizie, però, non mancano. Anzi. La prima riguarda sicuramente Paul Pogba, risultato positivo al testosterone in seguito ai controlli antidoping di rito (nel post Udinese-Juventus). Il francese, in attesa delle controanalisi di inizio ottobre che potrebbero alleggerire una posizione al momento drammatica, rischia una squalifica che potrebbe addirittura comprometterne la carriera. Ed è così che in vista di gennaio, il ds Cristiano Giuntoli sta già sondando il terreno per alcuni nomi che potrebbero fare al caso dei bianconeri proprio a centrocampo.

Cessione clamorosa: addio Juve dopo pochi mesi

Intanto, però, il campo sta portando avanti i suoi primissimi verdetti ed uno di questi rischia di spiazzare milioni di tifosi juventini. Perchè, con grande sorpresa, si sta prospettando una sempre più probabile cessione nelle prime settimane del 2024. Il calciomercato di gennaio è sempre stato terreno fertile per puntellare le rose in corso d’opera: in casa Juve, però, si avvicina una partenza impronosticabile fino a qualche settimana fa.

Si tratta di Timothy Weah, laterale statunitense giunto a Vinovo dal Lille con grandi propositi ed un’ottima serie di prestazioni nelle amichevoli estive. Adesso, però, il figlio d’arte è già finito nel dimenticatoio al punto che il ‘Conte Max’ gli sta preferendo – in un ruolo non propriamente suo – persino Weston McKennie. Ed è quindi plausibile pensare che, se la situazione dovessere rimanere invariata da qui a fine dicembre, il futuro di Weah potrebbe essere altrove già con l’avvento dell’anno nuovo.

Il giocatore, se dovesse trovare – come sembra – sempre meno spazio, arriverebbe a chiedere la cessione proprio nel gennaio 2024. Con la Premier League in pole position e la ‘Vecchia Signora’ che punterebbe ad incassare la medesima cifra spesa per il cartellino del 23enne newyorkese: poco più di 11 milioni di euro.