Clamoroso: il grande ex può andare al Real

Il Real Madrid si appresta a vivere l’ultima stagione con Carlo Ancelotti alla guida. Ecco le ultime novità sulla panchina delle Merengues

In attesa di conoscere quali possano essere i traguardi dei Blancos nell’ultimo anno di Re Carlo, sui tabloid iniziano a circolare le prime voci sui papabili sostituiti. Tra i nomi in lizza c’è anche quello di un tecnico italiano.

Le Merengues di Carlo Ancelotti hanno iniziato al meglio la stagione e, nonostante il brutto stop nel derby madrileno contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, hanno riconquistato la vetta in Liga grazie alla vittoria sul Las Palmas, decisa da un’ottima prestazione di Brahim Diaz. Anche in Champions League i Blancos sono partiti con un risultato pieno ma, nonostante l’ottimo avvio, a tenere banco dalle parti del Santiago Bernabeu è il nome del successore di Ancelotti.

Tra le protagoniste indiscusse del calcio europeo nonostante l’addio in estate dell’attuale Pallone d’Oro, Karim Benzema, il Real è quindi tornato più forte che mai. L’assenza di un centravanti di spessore, fino ad ora, è stata colmata dal gioco spumeggiante che spesso ha portato Jude Bellingham a finalizzare, con ottimi risultati, le azioni dei Blancos.

Il Real non si ferma mai: in Spagna pensano già al dopo Ancelotti

Il contratto di Carlo Ancelotti con la Casablanca scadrà a giugno 2024 e, dopo aver rifiutato la corte lo scorso anno, ha deciso di diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Per questo iniziano a circolare le voci sul prossimo allenatore del Real e, quasi a sorpresa, è saltato fuori anche quello di Roberto De Zerbi.

De Zerbi sta facendo vedere un ottimo calcio al Brighton, arrivato nel settembre 2022 al suo prima anno ha portato i Seagulls in Europa per la prima volta nella loro storia. L’ex tecnico del Sassuolo sta raccogliendo consensi un po’ ovunque e in Inghilterra inizia a far gola anche alle big.

Quello di De Zerbi, però, rappresenterebbe una sorta di piano B per il Real Madrid che, infatti, avrebbe già un nome in cima alla sua lista: quello di Xabi Alonso. L’iberico è partito proprio dalle giovanili della Casablanca e, complice l’ottimo gioco espresso al Bayer Leverkusen, si candida come sostituto numero 1 di Ancelotti e fare ritorno ancora una volta al Real, questa volta dalla porta principale.