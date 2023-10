Arriva Balotelli in attacco, destinazione surreale

Mario Balotelli è ripartito dalla Turchia, ma non chiude del tutto la porta ad un’altra eventuale strada che hanno intrapreso tanti big: arriva l’annuncio

La carriera di Mario Balotelli è ripresa di recente dal campionato turco, lì dove ha scelto di sposare nuovamente la causa dell’Adana Demirspor proprio nelle scorse settimane, dopo aver concluso la propria avventura al Sion.

Seconda volta per Balotelli all’Adana dopo l’ottima annata 2021/22 in cui mise a referto ben 18 gol in campionato e 19 complessivi, considerando anche a coppa. La passata stagione in Svizzera col Sion è stata invece molto meno prolifica, con s0li 6 centri messi a referto, prima di decidere di cambiare nuovamente aria tornando in Turchia. Una chance comunque importante per il centravanti classe 1990, fortissimo tecnicamente ed ancora in grado di provare a fare la differenza.

L’ennesima operazione rilancio per Balotelli, che ha tutte le carte in regola per brillare ancora con la casacca dell’Adana Demirspor. Intanto l’ex Inter e Milan è tornato a far parlare di se per le recenti dichiarazioni rilasciate a ‘TvPlay.it’ in cui ha fatto l’intero punto della situazione: da Mourinho alla Roma alla vicenda legata ad Osimhen, passando per l’Inter, Immobile, Cristiano Ronaldo e tanto altro.

Calciomercato, Balotelli apre all’Arabia Saudita: “Dipende dall’offerta”

Tra i tanti argomenti discussi nell’intervista in questione, Balotelli è stato naturalmente anche interpellato sulle vicende relative al calciomercato, con annessa curiosità su un eventuale destino in Arabia Saudita, campionato che a suon di milioni ha attirato tantissimi grandi campioni nei mesi scorsi, a partire da Cristiano Ronaldo che ha avviato il trend.

A domanda specifica su un eventuale trasferimento in Saudi Pro League, Supermario ha così risposto: “Ci andrei, dipende dall’offerta. Se giocherei mai al Palermo? Sì, perché no. Non giocherei mai nell’Atalanta, sono di Brescia non potrei mai”.

Apertura quindi per l’Arabia, al netto dell’offerta, così come anche per il Palermo, mentre nonostante il centravanti sia bresciano arriva un’altra chiusura su un eventuale ritorno alle ‘Rondinelle’: “Non ci tornerei perché è stata un’esperienza non bella, non mi riferisco alla squadra e né ai tifosi. Non ho avuto un buon rapporto con il presidente. Lo stadio che mi ha trasmesso più emozioni? San Siro, anche da avversario”.

Netto quindi Balotelli, che non ritiene di aver vissuto di certo un’esperienza indimenticabile proprio a Brescia, mentre con la giusta offerta la destinazione araba non sarebbe del tutto da andare ad escludere.