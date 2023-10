Intimo trasparente: Giulia Salemi da bollino rosso

Giulia Salemi continua a deliziare il pubblico anche sui social network. I contenuti postati, infatti, lasciano sempre tutti di sasso

Giulia Salemi è una showgirl di grande successo, che nel corso del tempo si è fatta sempre più apprezzare dal pubblico italiano. Molte, infatti, sono le apparizioni nel mondo della televisione, che l’hanno portata ad essere un riferimento importante anche nel mondo dei social.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2014, quando partecipa al noto concorso di bellezza Miss Italia classificandosi quarta. Questo le da grande visibilità, portandola a partecipare a diversi programmi come “Tiki Taka” e “Quelli che il calcio” per quanto riguarda il mondo dello sport. Inoltre prende parte a molti reality show come “Pechino Express”, e per ben due volte al “Grande Fratello Vip” nelle edizioni 2018 e 2020.

Proprio nella casa più spiata d’Italia conosce Pierpaolo Petrelli. I due si innamorano e a distanza di anni sono più uniti che mai, come testimoniano gli scatti postati sui social da entrambi. Giulia oggi è sempre più attiva su Instagram, dove condivide scatti molto piccanti e provocanti.

Giulia Salemi in intimo, i follower in delirio: la visione è bollente

Come noto, Giulia Salemi è una delle donne italiane con più seguito sui social network. Il suo profilo Instagram, infatti, vanta quasi due milioni di follower.

Questi numeri vanno a certificare quanto, nel corso degli anni, si sia fatta sempre più apprezzare dal pubblico, che ha deciso di seguirla anche al di fuori delle telecamere. Il grande successo ottenuto nell’ambito dei social è merito anche di una bellezza che toglie il respiro, con la showgirl che non perde occasione nel metterla in mostra in ogni contenuto condiviso online.

Nello scatto in questione possiamo vederla con un intimo firmato Intimissimi di colore bianco, che non fa altro che risaltare un fisico praticamente statuario. Gli occhi del pubblico, però, cadono ovviamente su delle forme perfette, con il lato A che definire esplosivo è poco. La foto ha ricevuto molti like, con i fan che hanno deciso di farle sentire tutto il supporto anche nei commenti.

“Sei stupenda” e “una bellezza unica”, sono alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato sotto lo scatto. Questo a dimostrazione di quanto Giulia è apprezzata dal pubblico, che la riempie di complimenti sotto ogni contenuto caricato. I follower sono già in attesa di nuovi scatti, con la speranza che siano sempre più provocanti e bollenti.