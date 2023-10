Juve tradita, Vlahovic vola in un’altra Big di Serie A

Si apre un clamoroso scenario di calciomercato in casa Juventus con Dusan Vlahovic che potrebbe cambiare maglia in Serie A.

Il calciomercato non si ferma mai e le ultime voci riguardanti Dusan Vlahovic accendono le fantasie dei tifosi con il serbo che è stato accostato ad una grande rivale dei bianconeri.

Durante la scorsa estate il classe 2000 è stato più volte accostato ad altri club con la società che sembrava intenzionata a cedere il calciatore per fare cassa e puntare poi su Romelu Lukaku. Un’operazione che non è andata in porto soprattutto perché il Chelsea ha deciso di non affondare il colpo per il serbo che è rimasto quindi a disposizione di Allegri partendo bene in questa stagione. Ora però ci sarebbe l’interesse di una big italiana nei suoi confronti con un possibile tradimento in arrivo.

Calciomercato Juventus, possibile tradimento per Vlahovic

Stando a quanto affermato da Todofichajes, Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino del Napoli, alla ricerca di un nuovo centravanti in caso di cessione di Victor Osimhen. L’ex Fiorentina piace molto agli azzurri che sarebbero disposti a fare un sacrificio economico per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Il difficile momento tra Osimhen ed il Napoli potrebbe portare ad una separazione tra le parti già in vista del calciomercato di gennaio. L’agente del calciatore ha aperto alla possibilità di azioni legali nei confronti della società dopo i video di TikTok mal digeriti dal centravanti. Una situazione che allontana molto la possibilità rinnovo di contratto per il classe 1998, pronto a valutare nuove offerte già in vista del mercato invernale.

Nel caso in cui il nigeriano dovesse dire addio al Napoli, parte del denaro verrebbe reinvestita per portare in azzurro un altro attaccante di livello internazionale. Difficile immaginare che la Juventus possa salutare Vlahovic a stagione in corso ma non è da escludere invece un suo addio al termine del campionato. Il Napoli potrebbe diventare un’opzione percorribile per l’ex Fiorentina che sarebbe al centro del progetto azzurro.

Un affare non semplice con un intreccio di mercato che non è semplice da portare a termine. L’addio di Osimhen al Napoli nel 2024 però appare tutt’altro che impossibile e con una grande disponibilità economica, De Laurentiis potrebbe provare a strappare l’attaccante ai bianconeri. Prepariamoci quindi ad un 2024 ricco di sorprese dal punto di vista delle trattative con un tradimento inaspettato alle porte.