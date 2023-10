Rottura totale col Chelsea: una big italiana per Cucurella

Lo spagnolo vive un incubo con la maglia del Chelsea dopo essere stato pagato fior di milioni: quale sarà il suo futuro?

Più di un dubbio emerge quando si parla dei criteri usati dai dirigenti del Chelsea in sede di mercato. Uno spendi e spandi clamoroso che non ha paragoni negli ultimi anni malgrado qualche giocatore abbia rispettato le aspettative.

Il problema in questo momento è che il club di Londra ha fretta di tornare grande per vivere notti da protagonista e invece continua a giochicchiare nel peggior modo possibile facendo capire che il lavoro di Mauricio Pochettino sia tutt’altro che a buon punto.

Tra i tanti calciatori di cui il Chelsea dispone e che sta ampiamente deludendo non si può non menzionare Marc Cucurella, fedelissimo dell’ex Graham Potter che infatti i Blues strapparono dal Brighton per la modica cifra di 73 milioni di euro complessivi. Oltre un anno fa era uno dei preferiti di Pep Guardiola, tanto che il Manchester City tentò di bussare alla porta dei Seagulls ma alla fine cedette perché considerava le richieste del club fin troppo esose.

La notizia è di qualche ore fa e fa capire quanto l’ambiente Blues sia tutt’altro che unito: Marc Cucurella infatti dopo un dialogo serrato con mister Pochettino avrebbe maturato l’intenzione di voler abbandonare Stamford Bridge a causa del suo scarsissimo impiego. Fino a questo momento l’ex terzino del Brighton ha giocato soltanto in Coppa di Lega, mentre non è mai sceso in campo, nemmeno da subentrato, in Premier League.

Chelsea, Cucurella vuole andare via

Secondo quanto riferito dal The Sun, il terzino spagnolo intende andare via quanto prima. Si parla della prossima finestra di gennaio come decisiva per il suo futuro.

In estate era stato contattato dal Manchester United, prima che decidesse di virare verso l’ex Tottenham Sergio Regulion, mentre la pista Real Madrid rimane calda visto che i Blancos lo hanno sempre valutato con interesse. Sono tutte indiscrezioni, così come quelle che provengono dall’Italia che vedono la Juventus interessata al classe 98′ di Alella, Spagna.

Cucurella infatti potrebbe arrivare a Torino tramite la formula del prestito andando ad occupare il ruolo di Alex Sandro in questo momento ai box. Non si tratta di una novità, lo spagnolo fu accostato alla società bianconera già ad agosto ma in quel momento non si fece nulla. Vedremo se Giuntoli e Manna intenderanno andare avanti e portare alla Continassa il terzino catalano.