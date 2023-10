Wanda Nara, il vestito quasi esplode: fanno tutti zoom

La showgirl argentina è irresistibile su Instagram: l’ultimo scatto di Wanda Nara è davvero esagerato, lo zoom dei fan è scontato

Il mondo dello spettacolo è pieno di belle donne che, tuttavia, spesso e volentieri finiscono in breve tempo nel dimenticatoio. Non è certamente il caso della meravigliosa Wanda Nara: modella, showgirl, conduttrice e non solo. Oggi come ieri, è sempre sulla cresta dell’onda.

Il suo regno è rappresentato sicuramente dai social dove, ormai da tempo, è diventato un personaggio imprescindibile per milioni di uomini e donne letteralmente pazzi di lei: su Instagram la sua fan base conta addirittura 16,8 milioni di followers. Un traguardo davvero importante che testimonia quanto la 36enne di Buenos Aires sia amata sul web. Foto e video, sul lavoro o insieme alla sua famiglia, sono sempre al centro dell’attenzione.

Wanda Nara è divenuta famosa grazie al matrimonio, chiuso da qualche anno con il divorzio, con l’ex calciatore Maxi Lopez. Attualmente è sposata con Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e centravanti del Galatasaray. Il rapporto tra i due ha subito scossoni importanti: un anno e mezzo fa il calciatore l’ha tradita con la modella China Suarez e questo li ha allontanati per un pò di tempo. Adesso, però, sono più uniti e innamorati che mai.

Scollatura assurda: Wanda Nara è troppo piccante

Lavorativamente parlando Wanda Nara è stata protagonista di diverse trasmissioni: è stata opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ ma anche del programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo ‘Tiki Taka’. Recentemente ha condotto al successo l’ultima edizione di ‘Masterchef Argentina’.

Sui social network il successo di Wanda Nara è assolutamente tangibile e, da anni, è in continuo crescendo. Durante l’estate la splendida argentina si è mostrata in diverse occasioni con una forma fisica smagliante e delle curve semplicemente imparagonabili. Adesso, nonostante il caldo sia ormai pronto a lasciare spazio alla stagione invernale, ciò che la moglie di Icardi ha ‘offerto’ ai fan su Instagram è stato qualcosa di assolutamente spettacolare.

Un vestito lungo sul retro ma estremamente corto davanti, con le gambe in bella mostra e le aderenze che offrono grande spazio alla sensualità della showgirl sudamericana. In risalto, manco a dirlo, l’incontenibile dècolletè di cui la moglie di Icardi è estremamente fiera. La scollatura è evidente, semplicemente irresistibile. Un look che ha spiazzato i fan, pronti a spingersi – al di là di tantissimi commenti più che coloriti – verso uno zoom alla ricerca di ogni minimo dettaglio sexy.