Svolta in panchina: esonero inevitabile, pronto Conte

Antonio Conte potrebbe tornare presto in panchina. L’esonero di un tecnico sembra essere ormai davvero vicino e a questo punto il leccese è il candidato numero uno.

Per Antonio Conte potrebbe presto ritornare l’occasione di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Il tecnico ha sicuramente voglia di provare una nuova esperienza e per lui si è parlato molto di estate e di Roma, ma ora siamo vicini ad una svolta e non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’esonero per un tecnico sembra essere molto vicino e Antonio Conte è davvero vicino a ritornare in panchina per dimostrare le sue qualità.

Si cambia in panchina: pronto Conte

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina per rilanciarsi. Il tecnico ha sicuramente sempre la volontà di rilanciarsi il prima possibile e naturalmente dimostrare di essere in grado di competere per obiettivi importanti. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Roma a fine stagione, ma ora si è al lavoro per cercare di trovare una situazione immediata e l’occasione potrebbe essere dietro l’angolo. Il condizionale è d’obbligo anche se la strada è ormai segnata.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, lo United starebbe valutando la possibilità di esonerare ten Hag visto l’inizio molto complicato e per la sostituzione uno dei nomi è sicuramente quello di Antonio Conte. Stiamo parlando di un profilo che da tempo piace al Manchester anche se per il momento non si hanno delle certezze.

Molto dipenderà anche dalla volontà di Antonio Conte di tornare in Premier. Il suo obiettivo è stato sempre quello di riprovare in Serie A, ma per il momento non si hanno certezze. Vedremo cosa succederà e alla fine quale sarà la scelta dello sesso tecnico considerando che si tratta di una occasione importante per il suo futuro.

Il Manchester United pensa a Conte

L’ipotesi Antonio Conte non è da escludere per il Manchester United anche se il tecnico non è sicuramente convinto di tonare in Premier dopo quanto successo in passato. Naturalmente il club inglese deve prima prendere una decisione sul futuro di ten Hag e il weekend sarà decisivo. Non possiamo escludere nulla e vedremo cosa accadrà.