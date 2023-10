Clamoroso: Juve, il sogno va in Arabia

Il sogno della Juventus sembra definitivamente destinato a sfumare, tutta colpa del solito zampino da parte del calcio arabo

Settimana di coppe europee anche per i club italiani impegnati in Champions, Conference ed Europa League. Tra queste squadra, tuttavia, non figura il nome della Juventus chiamata a disputare una stagione senza dover andare troppo in giro per il continente. Una buona notizia a metà per Massimiliano Allegri e i suoi uomini che avrebbero volentieri respirato l’aria dell’Europa che conta.

Invece, alla fine, i bianconeri sono rimasti fuori da tutto e sembrano intenzionati a riversare le loro energie soprattutto sul campionato e poi anche in Coppa Italia e in Supercoppa italiana. Tutti tornei fondamentali per costruire la Juventus del futuro. La Vecchia Signora è infatti ancora in attesa che ne sarà del suo destino, dentro a fuori dal campo.

La rivoluzione della Juve è solo all’inizio e i prossimi mesi saranno fondamentali per capire cosa succederà. Intanto uno degli obiettivi principali del club sembra ormai destinato a sfumare. La corte da parte dei bianconeri sembra non aver fatto sufficientemente effetto, ancora una volta a causa degli arabi pronti a fare sul serio.

Niente Juve, ci pensano gli arabi: pronti 300 milioni

Il calcio saudita è ormai una costante di questo sport e nemmeno la Juventus sembra poter contrastare il suo appeal. Per questo diverse fonti sono pronte e dare per fallito il colpo Zinedine Zidane: il tecnico francese è destinato a non tornare in Italia. Addio Juve quindi per l’ex fantasista che continua ad essere corteggiato dalle sirene arabe.

Niente trasferimento sul Golfo per Zizou che potrebbe firmare con gli arabi pur rimanendo in Europa. In che modo? Secondo diverse fonti un fondo arabo sarebbe pronto a comprare il Marsiglia, società in cui Zidane è cresciuto e che vorrebbe in qualche modo inserirlo nel proprio organico.

L’OM è stato senza allenatore per qualche settimana e ha provato a contattare l’ex Blues per la panchina ma senza successo, l’incarico è stato poi affidato a Gennaro Gattuso.

Questo però non starebbe scoraggiando la società marsigliese che, in caso di cambio di proprietà, sarebbe pronta a coronare il proprio sogno. Si parla di 300 milioni di euro pronti per il mercato nei confronti di Zizou per invogliarlo ad accettare. Il tecnico ex Real Madrid rimane ancora riluttante e continua a coltivare il suo sogno neanche troppo proibito: quello della nazionale francese.