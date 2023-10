Marina Presello è favolosa: vestito e lato A da urlo

Marina Presello è una delle ragazze più belle che ci siano su Instagram. I suoi scatti meravigliosi hanno fatto il giro del web

Marina Presello è uno dei volti più noti del panorama giornalistico sportivo italiano. Bellezza e professionalità sono due delle sue qualità migliori, e chiunque gliele riconosce. Le foto che pubblica sui social, come detto sopra, sono capaci di diventare in un tempo praticamente istantaneo un fenomeno virale.

Tutti i commenti che riceve sono inoltre super positivi, cosa che per lei è uno stimolo a continuare su questa linea. I suoi fan, dall’altra parte, sperano che la musica non cambi mai.

Nata a Udine e giornalista professionista dal 2003, la bella Presello è uno dei volti più apprezzati della cronaca sportiva “rosa” in Italia. La sua piattaforma di competenza è Sky Sport 24, e ogni suo approfondimento è preciso e puntuale.

Come si può evincere a livello lavorativo è particolarmente apprezzata, ma non solo per via di quello che propone nei numerosi reportage a cui prende parte. Bensì, anche per il modo in cui si pone. Solare, bella e sempre elegante: tre elementi che hanno fatto breccia nel cuore di tutti i suoi follower sui social.

Marina Presello lascia senza parole

In un’intervista rilasciata di recente la giornalista ha dichiarato di essere un’appassionata di sport a 360 gradi. In particolar modo per quanto concerne calcio e pugilato, sport che pratica a livello amatoriale con risultati più che soddisfacenti. Notoriamente è abituata a mandare ko i suoi avversari sul ring, e questo avviene anche per via delle foto che pubblica su Instagram.

Profilo verificato, 118.000 mila follower e migliaia di like ad ogni foto che pubblica. A questo proposito si possono notare vari aspetti interessanti, per esempio una certa prevalenza di foto che ritraggono il suo corpo meraviglioso. Selfie in prima persona, lato A in bella vista e vestiti eleganti sul posto di lavoro. Di esempi se ne potrebbero fare tanti altri, ma questa volta ha scelto solo il meglio per i suoi cari fan.

Di recente si è tenuta una conferenza sulla comunicazione con vari ospiti influenti a presenziare. Tra cui proprio la bella giornalista, che ha deciso di presentarsi con un’abito elegante e sensuale allo stesso tempo. Il lato A ha fatto venire le vertigini a tutti i follower, i quali si sono prontamente precipitati nei commenti ad elogiarla.