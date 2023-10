Autogol Juve: rifiutati 18 milioni, ora se ne va gratis

La Juventus con questa operazione di mercato ha segnato un vero e proprio autogol: adesso rischia di perdere questo giocatore gratis

Il calciomercato della Juventus, almeno al momento, non sta dando i frutti sperati. Di fatto la squadra ha macinato i punti ottenuti quasi ed esclusivamente grazie alla pronta ripresa delle assenze della stagione scorsa. Un esempio su tutti è quello di Chiesa, che si trova allo stato attuale a quota 4 gol in campionato.

Viene naturale pensare che il vero “colpaccio” per i bianconeri sia stato mantenere i suoi elementi migliori in rosa. Tuttavia si è persa al tempo stesso una grossa occasione di monetizzazione.

L’età media della rosa bianconera si aggira intorno ai 26 anni. Soprattutto nel reparto offensivo si possono notare infatti numerosi giovani, dagli stessi Chiesa e Vlahovic passando poi per Kean e Iling Jr. Senza contare inoltre i prestiti concessi alle altre società, come quello di Soule al Frosinone. Insomma, che la Juventus stia iniziando a pensare al futuro in maniera più concreta non è affatto una novità.

Tuttavia i giovani sono indispensabili non solo per accrescere il tasso tecnico della rosa, ma anche per contribuire alle casse della società. Talvolta conviene di più monetizzare che mantenere un giovane, ed è un approccio che numerose società hanno scelto di adottare. Ma la squadra di Allegri ha scelto di avere idee diverse, come testimonia questo caso clamoroso.

Juve, che scivolone: “persi” 18 milioni

Allo stato attuale il wonder kid per eccellenza del reparto offensivo è Iling Jr. Ala sinistra classe 2003 di provenienza inglese, ha esordito con la prima squadra da titolare contro l’Atalanta, nella stagione scorsa, trovando al tempo stesso anche la sua prima marcatura in assoluto. Lo stesso giocatore dopo quell’annata è stato ricercato da varie squadre.

La sua provenienza inglese non è sfuggita ai radar della Premier League, con vari club che sono venuti a bussare alla porta dei bianconeri. Su tutte le squadre, si menzionano soprattutto West Ham e Everton. A tal proposito è stata rifiutata un’offerta dal valore di quasi 20 milioni di euro. Una cifra decisamente abbondante, che avrebbe permesso alla squadra di programmare con maggiore elasticità i suoi obiettivi.

Ad oggi il giocatore non sta trovando spazio nell’organico attuale. All’allenatore Allegri balena in testa l’idea di un prestito gratuito nel corso della sessione invernale, con la speranza di poter poi monetizzare per la prossima estate.