Triplo esonero in Serie A: circolano già le cifre

La Serie A è già entrata nel vivo e prima della sosta potrebbero arrivare nuove importanti novità. I tifosi dei club sono in attesa.

Inter, Milan, Napoli e Juventus. Le prime 4 del campionato italiano sembrano aver già scavato un bel solco rispetto a tutte le rivali. I campioni d’Italia e le milanesi, senza dimenticare la Juventus di Max Allegri – quest’anno senza coppe – e una classifica che vede già i primi importanti verdetti.

Se da un lato ci sono squadre che impressionano positivamente – allo stesso tempo – ci sono anche diversi club che rasentano grande delusione. Le romane appaiono al momento come il caso più conclamato ma assolutamente non è l’unico. Alcune squadre non hanno mantenuto le aspettative di inizio stagione, anzi le cose stanno andando anche peggio e non è escluso che presto possano esserci ribaltamenti in panchina. Un pò come avvenuto ad Empoli dove i toscani hanno esonerato Zanetti e richiamato l’ex Andreazzoli.

Per evitare situazioni simili altri club stanno pensando a questa possibilità e nello specifico sono ben tre le panchine di serie A a forte rischio. Il sito scommesse Goldbet ha evidenziato – mediante le quote – quali sono le panchine più a rischio nella nostra Serie A. Ben tre sono al di sotto della quota 2, ma c’è una che più di tutte appare a forte rischio. Stiamo parlando della Salernitana del tecnico portoghese Paulo Sousa: il patron Iervolino sembra ormai aver deciso.

Serie A, esoneri sempre più vicini

L’esonero del tecnico portoghese è quotato dai bookmakers addirittura solo a 1.40. Appare quindi come una formalità e ci vorrebbe solo un miracolo per cambiare le sorti del club. I rapporti tra Sousa e la proprietà si sono incrinati in estate dopo l’incontro del tecnico con De Laurentiis, e anche la tifoseria non appoggia più l’allenatore. Dopo lo 0-4 targato Lautaro contro l’Inter i campani scenderanno in campo contro il Monza all’orario di pranzo e per Sousa sarà l’ultima chance. In caso di ko quasi sicuramente sarà esonero. Sousa non è però l’unico a rischio, altri due potrebbero saltare presto.

I tecnici nel mirino della critica e la cui panchina traballa notevolmente sono il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil e quello del Cagliari Claudio Ranieri. L’esonero dell’allenatore dei friulani è quotato a quota 1.60 mentre per Ranieri l’esonero è dato a 1.75: la panchina dei tre risulta quindi a forte rischio. Tra i big è in caduta la quota del tecnico della Lazio Maurizio Sarri il cui esonerato è ora quotato a solo 4.50: non tantissimo e anzi poco visto le attese di inizio stagione.