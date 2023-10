Giorgia Rossi mozzafiato: tutto lo stadio ai suoi piedi

Giorgia Rossi superstar assoluta degli studi di DAZN e degli stadi di Serie A, la presenza della giornalista si fa sempre notare

Nel tourbillon pressoché inarrestabile degli appuntamenti calcistici, con la stagione entrata nel vivo, c’è un aspetto in particolare che rende ogni gara, o comunque i big match, particolarmente speciali. Vale a dire, la presenza delle giornaliste sportive e delle conduttrici più amate dal pubblico, che con il loro tocco di classe ed eleganza al femminile rendono l’atmosfera unica e fanno battere ancora più forte il cuore dei tifosi. Una delle preferite dal pubblico, da questo punto di vista, è Giorgia Rossi.

Su DAZN, dal momento del suo approdo all’emittente streaming, avvenuto più di due anni fa, Giorgia si è consacrata definitivamente tra le professioniste più apprezzate a livello calcistico. Ci aveva già dato provato di tutta la sua bravura già ai tempi di Sport Mediaset ed è stata, la sua, una graditissima conferma. Anche per la bellezza e la sensualità che la contraddistinguono e che lasciano gli ammiratori sempre senza fiato.

Se il volto simbolo di DAZN rimane Diletta Leotta, il ‘confronto’ tra le due è sostanzialmente alla pari nel cuore della community. Magari non a livello di numeri, visto che quelli della siciliana sono largamente superiori, ma in ogni caso Giorgia può vantare un suo pubblico affezionatissimo, da oltre mezzo milione di followers su Instagram. Un pubblico che la segue sempre con grande affetto e interesse e che quando c’è lei in campo, o in studio, va letteralmente in visibilio.

Giorgia Rossi, spettacolo a San Siro: top esplosivo e seducente, che meraviglia

Nello scorso weekend, Giorgia era a bordo campo per Milan-Lazio. Gara molto interessante e con la cornice di pubblico delle grandi occasioni, un palcoscenico sul quale ovviamente la 36enne romana non ha sfigurato e anzi ha strappato applausi convinti da parte di tutti.

Per chi se la fosse persa, Giorgia provvede con questo scatto pubblicato sulla sua pagina social a mostrarci tutta la sua eleganza e sensualità da capogiro. Look semplice ma di impatto, jeans attillati che slanciano le sue gambe perfette, tacchi vertiginosi e un top scollato che come sempre ha lasciato il segno. Tanti like e tanti commenti innamorati per la fantastica Giorgia, che di sicuro anche nel prossimo fine settimana farà faville.