Serie A: altro infortunio muscolare, salta il big match

In Serie A continuano a fioccare, metaforicamente parlando, gli infortuni ed ora si ferma un altro calciatore a causa di un problema anche in questo caso di natura muscolare. Il calciatore è, dunque, costretto a dare forfait in vista del big match in programma nel prossimo turno.

Il bilancio degli infortuni in questo avvio di stagione è stato a dir poco negativo, dal momento che molte rose sono state letteralmente falcidiate. Escludendo gli stop legati a dei traumi del tutto imprevisti ed anche imprevedibili, quello che preoccupa è il dato relativo ai danni di natura muscolare. Sono tanti i calciatori che, dopo solo 7 giornate di campionato, sono già alle prese con le infermerie dei vari club e che sono attualmente indisponibili per i propri calciatori. La prudenza, poi, molto spesso finisce anche per allungare, per così dire, i tempi di recupero, prolungando anche le difficoltà dei tecnici. In tal senso un altro calciatore è vicinissimo a dare forfait per un big match in programma per questo fine settimana. E si tratta di un duro colpo. Per lui, per la squadra e per il tecnico.

Serie A, altro infortunio muscolare

Come detto, il dato relativo agli infortuni di natura muscolare rappresenta un motivo di apprensione per tanti tifosi ed allenatori. Stavolta uno stop rischia di costringere al forfait un calciatore di fondamentale importanza per la sua squadra. Ed ancora una volta la notizia fa cadere nello sconforto tutti i suoi tifosi.

Si tratta di Luvumbo Zito, stella del Cagliari, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato nella sessione di allenamento. Ancora alle prese, dunque, con l’affaticamento muscolare che lo ha colpito nella gara contro il Milan, è allo stato attuale delle cose fortemente a rischio per la sfida con la Roma di questo turno. E questo non può non far tremare il suo tecnico Claudio Ranieri.

Cagliari, Luvumbo si allena a parte: gara con la Roma a rischio

Angolano classe 2002, rappresenta forse la più piacevole rivelazione di questa prima parte di stagione. Con la sua velocità, la sua tecnica palla al piede ed il suo piede sinistro ha impressionato tutti. Quel poco che di buono ha fatto il Cagliari in questa prima parte di annata è spesso partito dalla sua classe. Ora è in fortissimo dubbio per la gara contro la Roma, già molto importante per la classifica dei sardi. Ed affrontarla senza di lui potrebbe renderla un ostacolo quasi insormontabile.