Basket NBA, una stella cambia squadra: destinazione assurda

Un noto cestista NBA ha deciso di cambiare squadra: la decisione ha lasciato tutti a bocca aperta e in più dovrà lasciare il suo numero preferito

Nel basket come nel calcio le decisioni degli sportivi di cambiare squadra lasciano sempre tifosi e appassionati a bocca aperta. L’NBA, il campionato della palla a spicchi più seguito al Mondo, registra ogni sessione tanti trasferimenti e molte squadre vengono totalmente rivoluzionate. A breve si ricomincia. Infatti, la stagione regolare inizierà il 24 ottobre 2023 e si chiuderà il 14 aprile 2024. la grande novità del calendario NBA rappresenta l’introduzione della coppa di metà stagione. Le 30 squadre della lega sono state divise in 6 gironi da 5.

Si parte il 3 novembre, per terminare con la fase finale di Las Vegas tra il 7 e il 9 dicembre. Ogni martedì e venerdì si giocheranno le partite valide anche per la classifica del nuovissimo In-Season Tournament. Nel 2023 i Nuggets hanno dominato l’ovest, gli Heat hanno compiuto un’autentica impresa uscendo vincitori dall’est. La corsa verso le Finals 2024 comincia il 20 aprile, ci sarà da divertirsi. Intanto, un ex Denver Nuggest, l’italiano Danilo Gallinari ha deciso di cambiare squadra. Ecco dove andrà il cestista azzurro che resterà sempre in America. È lontano un suo ritorno nel nostro Paese.

Nuova squadra per Danilo Gallinari: ecco dove andrà il campione italiano

Danilo Gallinari cambia casacca e riparte dalla Capitale. Non Roma ovviamente, ma quella americana. La prossima stagione giocherà a Washington e la decisione di lasciare Boston ha lasciato un po’ tutti senza parole. Al momento Danilo è out a causa di un grave infortunio al ginocchio. Sta recuperando e non vede l’ora di tornare a giocare. C’è una beffa nella sua nuova avventura: non potrà indossare la numero 8 come ha fatto per praticamente la sua carriera. Il motivo? È sulle spalle di Dani Avdija che ovviamente non ha intenzione di cederlo, almeno per ora.

Allora la sua scelta è stata semplicemente quella di “raddoppiare” il suo 8 e scegliere l’88. Come fece Nainggolan al suo arrivo a Roma. Il belga trovò il 4 occupato e prese il 44. Per Gallinari l’8 è sempre stato importante. A breve inizierà la sua 14esima stagione in NBA dopo aver giocato con Boston, Atlanta, Denver, New York e non solo. L’ultima annata l’ha passata ai box ma ora è il momento di tornare a far sognare l’America. Andare a Washington rappresenta una decisione importante che ha lasciato in molti a bocca aperta.