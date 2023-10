Il Napoli accende i radar: nome a sorpresa per Garcia

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, monitora a distanza un profilo a sorpresa per rinforzare la rosa targata mister Rudi Garcia

Tre indizi fanno una prova. Prima le sontuose vittorie ai danni di Udinese e Lecce, poi l’ottima prestazione nel match Champions contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sembra proprio che il Napoli abbia ripreso il ritmo giusto, quello che potrebbe consentire alla squadra guidata da mister Rudi Garcia di spazzar via la concorrenza e bissare lo Scudetto.

Un evento che farebbe letteralmente impazzire il popolo partenopeo, ma bisogna procedere con estrema cautela e senza esagerare con le aspettative. D’altronde, l’inizio di stagione della truppa azzurra non è stato entusiasmante nel complesso. Poi c’è stato lo spinoso caso Osimhen a complicare ulteriormente le cose.

Il bomber nigeriano, attraverso una nota pubblicata dal suo agente Roberto Calenda, è arrivato addirittura a minacciare azioni legali nei confronti del club campano, per via degli ormai celebri video su TikTok. Ora sembra che sia tutto rientrato, ma la questione rinnovo rimane in sospeso. Anzi, a questo punto diventa difficile immaginare che l’attaccante classe ’98 accetti di prolungare la scadenza dell’accordo scritto, con tanto di ricco adeguamento dello stipendio.

Il desiderio di calcare palcoscenici più prestigiosi è forte: Osimhen sa di essere uno dei centravanti migliori in circolazione e il Napoli, per forza di cose, comincia a stargli stretto. Aurelio De Laurentiis è ben consapevole di questa situazione, non a caso la dirigenza partenopea tiene sempre i radar accesi sul fronte calciomercato e cerca già di prepararsi al probabile addio pesantissimo dell’ex Lille.

Ma non solo, perché il club campano ragione anche sul centrocampo in ottica futura. Un nuovo innesto giovane e di prospettiva in quella zona di campo farebbe comodo al progetto Napoli, tant’è che gli azzurri hanno provato a prendere Gabri Veiga in estate.

Calciomercato Napoli, pista inaspettata per la mediana: ecco di chi si tratta

Adesso, invece, è spuntato un nome a sorpresa per la mediana di Garcia. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Nicolas de la Cruz, centrocampista uruguaiano di proprietà del River Plate. Classe ’97, il calciatore in argomento ha raggiunto la soglia dei 26 anni lo scorso 1° giugno.

Si tratta di un profilo molto richiesto e nei mesi a venire potrebbe finalmente sbarcare in Europa, per tentare di dare una svolta alla propria carriera. Stando a quanto riferisce il portale ‘Okfichajes.com’, anche il Napoli sarebbe concretamente interessato all’acquisto di Nicolas de la Cruz.

Dunque, dopo Natan, gli azzurri potrebbero mettere a segno un altro colpo in Sudamerica, magari già a gennaio. Il contratto del centrocampista del River Plate è in scadenza il 31 dicembre del 2025, mentre la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 15 milioni di euro. Staremo a vedere.

