Inter e Roma si fanno la guerra: tiro mancino

Inter e Roma stanno vivendo un momento completamente differente per quanto riguarda la stagione. Le due società, però, stanno già lavorando per rinforzare le rispettive squadre in futuro

Inter e Roma si stanno già muovendo per quanto riguarda il calciomercato del futuro. Le due big del nostro campionato, infatti, stanno cercando talenti per rimpolpare le rispettive rose.

Questo nonostante una stagione che sta entrando sempre più nel vivo, e che vede Inter e Roma vivere due momenti completamente diversi. Se per i nerazzurri la stagione prosegue a gonfie vele, lo stesso non si può dire per i giallorossi, che hanno già lasciato per strada diversi punti in campionato.

Tutto ciò, però. non ferma le due dirigenze, che sono alla costante ricerca di calciatori in grado di aumentare il valore della propria rosa. A tal proposito, un obiettivo è già stato individuato, con le due società pronte a sfidarsi per cercare di accaparrarselo. A spaventare i due club italiani è però il Liverpool, che si è messa sulle tracce del calciatore.

Inter e Roma si sfidano, il Liverpool osserva la situazione: l’obiettivo è Luca Beraldo

Uno dei reparti che i due club intendono rimpolpare è la difesa, che necessità di ulteriori innesti.

Il calciatore individuato dalle due big è Luca Beraldo, difensore centrale brasiliano classe 2003 del Sao Paulo. Nonostante la giovane età il calciatore si sta mettendo in grande luce, grazie alle 38 presenze disputate in tutte le competizioni. Proprio per questo Inter e Roma hanno inviato degli scout per seguirlo, in modo da ottenere maggiori informazioni.

Sul ragazzo verdeoro, però, c’è anche l’interesse del Liverpool, che sta costantemente monitorando la situazione. Inter e Roma sembrano determinate ad andare fino in fondo, tuttavia l’inserimento dei reds potrebbe complicare e non poco le cose. Nelle prossime settimane le due società potrebbero avviare i contatti con la dirigenza brasiliana per capire se ci sono margini di trattativa, per cercare di regalarlo ai rispettivi allenatori.

Il calciomercato è già pronto ad accendersi, con nerazzurri e giallorossi pronti a sfidarsi a suon di milioni per portare a casa il grande talento brasiliano: le prossime settimane possono rivelarsi decisive. Staremo a vedere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI