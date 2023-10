Italia, clamorosa esclusione di Spalletti: non parte per Coverciano

Un nuovo cambiamento per Luciano Spalletti con tante novità in Nazionale, ma anche un’esclusione eccellente avvenuta pochi minuti fa: la verità

L’Italia vuole tornare a sognare con il nuovo corso da urlo guidato da Luciano Spalletti. Dopo l’addio di Roberto Mancini, l’allenatore toscano ha cercato di infondere subito le sue idee a Coverciano. Un cambiamento anche di metodologia rompendo ogni dinamica del passato: ecco l’esclusione che ha fatto già parlare molto, ma scopriamo i motivi di quest’assenza.

Altre sfide decisive per l’Italia targata Luciano Spalletti, che ha diramato pochi minuti fa la lista dei 27 calciatori pronti a prendere parte alle gare di qualificazione agli Europei 2024 contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17 ottobre). Prima convocazione da urlo per il laterale del Tottenham Udogie, mentre dopo tanto tempo tornano in azzurro Kean e Bonaventura. Alternative già pronte per il ct di Certaldo, che non vuole avere preclusioni su chi convocare.

Italia, la verità sull’esclusione: ecco perché non è stato convocato

Una notizia che ha già fatto il giro dei social con la clamorosa esclusione dai convocati della Nazionale italiana. Un motivo ben preciso per non averlo chiamato per le prossime gare di qualificazione ad Euro2024: scopriamo tutta la verità.

Non compare nella lista dei nuovi convocati di Luciano Spalletti il nome di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è alle prese da tempo con un problema muscolare, ma Maurizio Sarri spera di recuperarlo in vista della prossima sfida di campionato. Per precauzione così il ct dell’Italia l’ha voluto risparmiare, ma non si tratta proprio di bocciatura. L’attaccante originario di Torre Annunziata non sta attraversando un ottimo periodo di forma venendo spesso criticato anche dal suo patron Lotito, che ha invocato spesso Castellanos.

Ciro Immobile cercherà di recuperare al meglio durante questa sosta Nazionale: un motivo in più per farlo tornare pimpante come un tempo. L’attaccante della Lazio si è dimostrato di essere un bomber implacabile in tutti questi anni, ma ora ha bisogno di avere più tempo a sua disposizione. Tante gare ravvicinate gli hanno fatto perdere quello smalto che l’ha sempre contraddistinto rispetto agli altri goleador italiani.

Si è laureato anche campione d’Europa portando anche la Lazio sempre più in alto: anche dagli undici metri si è dimostrato infallibile con tanti rigori trasformati nelle ultime stagioni. Spalletti ha risparmiato anche il bomber del Genoa, Mateo Retegui, scoperto in Argentina, proprio dall’ex Ct Roberto Mancini prima di trasferirsi in Serie A.