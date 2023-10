Inter campione d’Italia: arriva la certezza sul tricolore

Inter lanciata dopo un ottimo avvio di stagione in campionato e in Europa, nerazzurri favoritissimi per lo scudetto: ecco perché

Il grande finale della scorsa stagione, che aveva riscattato mesi di alti e bassi continui ed eccessivi, aveva lasciato intuire che in questa annata avremmo ritrovato una Inter desiderosa di lottare su tutti i fronti e con tutte le carte in regola per vincere qualcosa di importante, e i fatti lo stanno confermando. Reduce da una finale di Champions League, dalla vittoria in Coppa Italia e da un finale in crescendo in campionato, la squadra di Simone Inzaghi si è presentata ai nastri di partenza 2023/2024 come una delle compagini da tenere maggiormente d’occhio.

I nerazzurri sono dunque al primo posto in classifica in Serie A a pari punti con il Milan, in un duello cittadino che si è già infiammato e che potrebbe caratterizzare tutta l’annata, per un testa a testa per la seconda stella sulla maglia (entrambe le squadre sono a quota 19 scudetti vinti), provando a staccare già da ora la concorrenza, anche se soprattutto Napoli e Juventus non ci stanno e diranno la loro.

E anche in Europa, in due sole partite hanno dimostrato tutto il loro valore. Esordio difficile contro la Real Sociedad, ma un punto conquistato anche con una prestazione non brillante, mentre contro il Benfica l’Inter ha disputato una delle migliori gare degli ultimi anni nelle coppe, con un punteggio che non è stato più largo solo per sfortuna e imprecisione degli attaccanti.

Inter avanti tutta verso lo scudetto: ci sono dati che parlano chiaro

L’impressione, dunque, è che potremmo vedere la Beneamata andare fino in fondo in tutti i tornei in cui sarà impegnata. E con un ruolo da favorita per la conquista dello scudetto, non soltanto per il fatto di aver già battuto il Milan per 5-1 nel primo derby stagionale.

A spingere l’Inter verso il titolo ci sono le quote dei bookmakers. Il parere generalizzato è che i nerazzurri conquisteranno alla fine il tricolore. Su Snai, in particolare, la quota è crollata e la vittoria dello scudetto per Inzaghi è soci è bancata a 2. Il Milan segue a 3,50, quota 6 per la Juventus e 6,5 per il Napoli. Allo stesso tempo, Lautaro Martinez, dopo il poker con la Salernitana, si gioca come capocannoniere vincendo 1,75 volte la posta.