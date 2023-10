“Ambiente non sereno”: nervosismo Allegri, tifosi sconcertati

Massimiliano Allegri è apparso nervoso nell’ultima conferenza stampa della Juventus: per l’ex portiere l’ambiente non è sereno, sconcerto tra i tifosi

La Juventus cerca riscatto in questa stagione dopo due anni molto complicati e deludenti, dove si è parlato di più delle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti i bianconeri che del campo.

La squadra di Massimiliano Allegri è partita con il piede giusto quest’anno, quantomeno nei risultati, conquistando 14 punti nelle prime 7 giornate e perdendo solo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tuttavia, la Juventus continua a mostrare palesi difficoltà a livello di gioco e questo non le permette di esprimere tutto il potenziale di cui dispone in rosa.

A complicare il tutto ci si mettono anche gli infortuni che, nonostante i bianconeri giochino solo una volta a settimana, sono sempre più frequenti e di recente si sono fermati anche Vlahovic e Chiesa. Una situazione non facile per Allegri che nella conferenza stampa prima della partita contro il Torino è apparso molto nervoso su questo argomento.

Il tecnico livornese è infatti sbottato quando gli è stato chiesto se è preoccupato da questa lunga catena di infortuni, affermando come non si tratti di infortuni muscolari, che non c’è da preoccuparsi e che non si può parlare di “catena di infortuni”.

Un botta e risposta tra Allegri ed il giornalista che ha lasciato i tifosi bianconeri sconcertati, anche perché vedere il livornese perdere la pazienza è abbastanza raro. Questo, secondo Simone Braglia è il sintomo di un ambiente non sereno, con l’ex portiere che nel corso del suo intervento a Maracanà a ‘tmw Radio’ si è soffermato proprio sulla tensione che c’è stata nella sala stampa bianconera.

Gli ultimi due anni sono stati un buco nell’acqua per la Juventus e tanto la società quanto soprattutto i tifosi vogliono un riscatto immediato in questa stagione. Tuttavia, oltre a mostrare le proprie lacune a livello di gioco, i bianconeri si ritrovano spesso e volentieri con vari problemi fisici che minano poi le scelte di Allegri quando è ora di stilare la lista dei convocati e di scegliere la formazione da mandare in campo.

Nervi tesi in casa Juventus: Braglia preoccupa i tifosi

Ciò è anche causa di nervosismo ed Allegri non lo ha neppure nascosto in conferenza stampa, sbottando con un giornalista e negando ci sia una catena di infortuni che lo preoccupa. Parole che, però, secondo l’ex portiere Simone Braglia, fanno capire come i nervi siano tesi in casa Juventus e che non c’è un ambiente sereno per ambire a grandi traguardi.

L’ex portiere ha sottolineato come la rosa per lui abbia grande valore, ma è un valore che vista la situazione non può dimostrare. Braglia ha ammesso come i troppi infortuni condizionano una stagione, affermando però come la Juventus abbia avuto spesso e volentieri questo tipo i problema negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Braglia, oltre che lasciarli sconcertati, fanno preoccupare i tifosi bianconeri che invece sperano di poter tornare a festeggiare un titolo dopo due anni praticamente buttati e si augurano che le parole di Braglia vengano quindi smentite sul campo.