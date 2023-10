È ufficiale, si ritira una leggenda dello sport italiano

Dice basta dopo aver conquistato il personale sedicesimo titolo mondiale, un record che nel wrestling possono vantare solo John Cena e Ric Flair

“Momentaneamente”. È questa la parola attorno alla quale tutto ruota. E non stiamo parlando della battuta pronunciata da Andrea Roncato, quando interpretava Loris Batacchi nel film Fantozzi subisce ancora, in riferimento ai presunti peli che avrebbe avuto sulla lingua. Anzi, in questo caso la parola non è stata proprio detta. Quindi non vi è nulla di momentaneo, bensì è definitivo.

Seppur abbia un cognome assonante al protagonista del film di cui sopra, e nonostante sia anch’ella bolognese come Andrea Roncato, qui stiamo parlando di tutt’altro: Rebecca Tarlazzi, iridata pattinatrice che di recente ha vinto i campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, disputatisi a Ibagué-Tolima, in Colombia.

E dire che il programma short che aveva selezionato le era valso, almeno inizialmente, “solamente” il terzo posto! Tarlazzi invece ha saputo stupire sovvertendo pronostici e classifiche parziali. Un traguardo tagliato impressionante, ottenuto risalendo grazie ad un long program dedicato proprio alla Colombia (“L’amore ai tempi del colera”), che si aggiunge ad un già più che ricchissimo palmares annoverato in bacheca.

Si tratta infatti del sedicesimo titolo mondiale conseguito, tra campionati junior e senior; dieci di questi sono stati vinti nella categoria di coppia. Ma non è finita qui perché Tarlazzi può vantare pure sette titoli europei e due ori ai World Games. Una carriera iniziata prestissimo, con il primo titolo conquistato a soli tredici anni.

Lo stop inatteso e le sue ragioni

Poi l’annuncio inatteso dello stop: “Con questa medaglia saluto il pattinaggio” ha detto a soli ventiquattro anni, una conclusione di carriera prematura che soffoca a tutti i tifosi la gioia in gola, come fosse andato di traverso un boccone di canestrelli al ragù tanto cari alla sua Bologna. “Ma non è un addio – ha poi ribadito – Proseguirò la mia carriera come allenatrice”.

Le ragioni del ritiro sono state minuziosamente enunciate da Tarlazzi in una lunga intervista al Quotidiano Nazionale, rilasciata immediatamente dopo il rientro in Italia a seguito di un volo transatlantico. “Bisogna lasciare spazio alle giovani generazioni e non bisogna mai tirare troppo la corda”. Ha detto in un primo momento.

Poi però è emersa la verità, dietro a questa decisione repentina hanno influito aspetti più personali. “Ho sofferto di attacchi di panico e ne soffro ancora – rivela – Anche se li gestisco meglio, essere sempre al centro dell’attenzione non è semplice. In gara c’è la pressione di confermarsi ai vertici. Ci si aspetta molto, mi aspetto molto da me. E allora si complica tutto”.

Una brutta storia in cui, come purtroppo spesso succede in tempi recenti, hanno influito anche alcuni famigerati haters del web. Tarlazzi ha dichiarato, almeno a parole, che gli attacchi di panico non hanno influito sulla decisione di dire basta. Non ha però potuto fare a meno di ammettere che, ora che è diventata la numero uno assoluta, avverte un po’ di “odio sportivo” nei suoi confronti.