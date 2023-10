Caos arbitri: Rocchi furioso, scatta la sospensione

Pugno duro di Gianluca Rocchi per quanto riguarda gli arbitri. Il designatore ha deciso di mettere in campo il pugno duro. Andiamo a vedere i dettagli.

Gianluca Rocchi in questa stagione è sempre sceso in campo in difesa dei propri arbitri difendendoli anche magari ad un errore evidente. Ma questa volta ha deciso di adottare il pugno duro per dare un chiaro messaggio anche ai colleghi. La situazione è degenerata e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la decisione è ormai presa e per l’arbitro è scattata la sospensione di una giornata. Un pugno duro e un messaggio molto chiaro: non sono ammessi più episodi simili.

Rocchi lo aveva detto ad inizio stagione: l’obiettivo era quello di sospendere il meno possibile. In questo caso, però, la decisione era inevitabile ed ora il rischio è quello di dare vita ad uno stop molto più lungo. Per il momento non si hanno delle notizie ufficiali, ma il tema potrebbe essere affrontato dallo stesso ex arbitro nel consueto appuntamento in televisione. La volontà è sempre quella di essere più chiari e trasparenti possibili. Naturalmente per farlo ci vorranno decisioni simili.

Ritornando alla vicenda, Rocchi ha deciso di sospendere una giornata Sacchi per non aver dato la mano all’assistente Francesca Di Monte poco prima di Lecce-Sassuolo. La guardalinee ha provato a chiamare i vertici AIA per salvare il collega, ma non c’è stato niente da fare. La decisione è ormai presa.

Un chiaro segnale che Rocchi ha voluto dare anche agli altri arbitri. Bisogna dire che la decisione è arrivata dopo un rimprovero privato e vedremo se ci sarà un qualcosa anche in pubblico. Di certo si tratta di un qualcosa che è destinato a far discutere.

Juan Luca Sacchi è stato sospeso da Rocchi per una giornata e dovrebbe rientrare a fine ottobre. Il condizionale è d’obbligo e per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Di certo l’intervento di Di Monte potrebbe consentire al fischietto di ritornare in campo il prima possibile e vedremo se alla fine sarà così oppure no.