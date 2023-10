Bomba Ibrahimovic, arriva la clamorosa decisione

Nuova partita tutta da vivere per Zlatan Ibrahimovic che ha giocato a carte scoperte parlando del suo futuro

Vedere i grandi campioni del passato appendere gli scarpini al chiodo serve anche a ricordarci che il tempo passa per tutti. Sembrava ieri che la Juventus portava in Italia Zlatan Ibrahimovic e invece è già passata un’intera carriera.

Appena la scorsa estate il centravanti svedese più forte di sempre ha deciso di dire basta con il calcio giocato. In una recente intervista Ibra ha spiegato che la voglia di giocare c’era ancora ma che in fisico non lo avrebbe più assistito.

Per questo ha deciso di dire basta, almeno per il momento perché la vita del classe 1981 è sempre stata imprevedibile e ricca di colpi di scena. Per questo motivo non è da escludere un suo ritorno in pompa magna. In questo periodo di inattività fatto di alti e bassi, l’attaccante si è però messo con serietà a pensare al suo futuro e sembra finalmente aver preso una decisione.

I suoi fan e più in generale gli amanti del calcio sperano di poter sentire ancora parlare di Ibra, anche fuori dal calcio va bene visto che con il tempo ha dimostrato di essere un personaggio a tuttotondo. Impossibile aver già dimenticato le sue recenti performance televisive e non solo.

Il futuro di Ibrahimovic: la decisione spiazza tutti

Insomma, Zlatan ha ottenuto una fama e una credibilità tali da poter fare davvero qualcosa cosa in questo secondo tempo della sua vita. Per questo motivo il bomber sembra aver iniziato a strizzare l’occhio alla recitazione. Esordio al cinema? Perché no, a svelarlo è stato lo stesso ex milanista ai microfoni del giornalista Piers Morgan. In questa chiacchierata il bomber ha parlato molto di sé e dei suoi progetti.

Proprio lì Ibrahimovic ha ammesso di poter giocare ancora e di essere meglio della stragrande maggioranza degli attaccanti oggi in circolazione. Tuttavia, alla fine Ibra ha optato per il ritiro ed è ora tempo di guardare avanti. Uno dei suoi sogni sarebbe quello di far parte di qualche pellicola d’eccezione, magari entrando nel cast di James Bond per recitare il ruolo del cattivo.

“Lo distruggerei” ha ammesso con la sua solita sicurezza. Insomma, la cosa certa è che l’ex Serie A vuole reinventarsi ed è pronto anche ad uscire dal calcio se necessario. La voglia di provare cose nuove sembra essere davvero tanta da parte sua. Nel frattempo, ha confessato lo stesso svedese, ha anche provato a sposare la sua compagna la modella Helena Seger ma lei ha risposto di no. La proposta è arrivata un paio d’anni fa, ma lei ha confessato di stare bene anche senza matrimonio.