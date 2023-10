Juventus su Thuram: ma l’Inter si muove in anticipo

C’è un altro Thuram oltre a Marcus, il ventiseienne attaccante ingaggiato dall’Inter a parametro zero. Che derby di mercato con la Juventus

È stato uno dei difensori più forti della sua generazione, in Francia è un idolo per milioni di tifosi e appassionati di calcio. Lilian Thuram, cinquantuno anni, stella del calcio transalpino e di grandi club come il Parma negli anni d’oro di Calisto Tanzi e la Juventus, ha trasmesso il suo enorme talento calcistico ai suoi due figli, il ventiseienne Marcus e il ventiduenne Khephren.

Il maggiore è l’attaccante che approdato a giugno all’Inter a parametro zero sta facendo le fortune della squadra di Simone Inzaghi. Il secondo, da cinque anni punto di forza del Nizza, è uno dei migliori centrocampisti della sua generazione ed è entrato nel mirino di grandi club europei.

Tra questi c’è anche l’Inter che si sta muovendo sul mercato con l’obiettivo di riunire i due fratelli. Il club nerazzurro che per anni ha cercato inutilmente di acquistare il padre dei due, Lilian, è ora al lavoro con l’obiettivo di vedere i suoi figli indossare la maglia della Beneamata. Non sarà facile però strappare il talentuoso Khephren alla feroce concorrenza di società come le big inglesi e soprattutto della Juventus. I bianconeri da tempo sono sulle tracce del centrocampista del Nizza che da almeno due stagioni viene eletto come miglior centrocampista della Ligue 1.

La Juventus si muove su Khephren Thuram ma occhio al contropiede dell’Inter

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli stravede per il figlio più piccolo di Lilian, tanto da aver cercato di acquistarlo un anno fa per il Napoli di Spalletti. Il dirigente toscano era disposto a sacrificare Zambo Anguissa pur di arrivare a Thuram jr. In questo momento grazie a una serie di prestazioni in crescendo il costo del cartellino è aumentato: il Nizza pretende di incassare non meno di 30/35 milioni di euro dalla sua cessione non è intenzionato a fare sconti.

Insomma, è in corso un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Juventus per la ventiduenne mezzala francese con i nerazzurri che in questo momento sono in vantaggio se non altro per la presenza del fratello maggiore tra le proprie file. Ma nel mondo delle trattative tutto è possibile e i sorpassi di un club ai danni di un altro sono dietro l’angolo.