“Sommer come Handanovic”: arriva la bordata

Arrivano le prime critiche nell’Inter al portiere Sommer, il paragone con l’ex Handanovic fa discutere i tanti tifosi nerazzurri

Cambia l’estremo difensore, rimane qualche problema per quanto riguarda la porta. Lo svizzero non sembra avere entusiasmato tifosi e critica, c’è ora un’accusa che arriva nello specifico e diventa motivo di discussione.

Il pari contro il Bologna ha toccato qualche nervo scoperto in casa nerazzurra. L’Inter è fragile in difesa, una caratteristica che tra settembre e ottobre diventa quasi un marchio di fabbrica per la squadra nerazzurra. Già in passato sono emersi problemi, i gol presi sono stati un pochino troppi nella prima parte della stagione.

Erano i tempi di Handanovic e nella scorsa annata di Onana, ma ora ci sono le critiche ai nuovi arrivati. In particolare lo svizzero Sommer non convince, il portiere è stato criticato dopo la gara contro il Bologna e il paragone con il passato non fa stare tranquilli i tifosi.

Il fantasma di Handanovic aleggia su Sommer

Il portiere elvetico è autore di grandi imprese con la Nazionale (lo sa bene anche l’Italia), ma in campionato mostra qualche limite. Del resto, non è un fenomeno del ruolo secondo molti esperti, dopo tante stagioni nel ‘Gladbach e mezza stagione al Bayern è arrivato in Italia quasi sotto traccia. Come riporta anche Fabio Ravezzani su X può essere paragonato a Samir Handanovic.

Non però all’ex capitano nei tempi della sua massima forma, quanto a quello che prendeva qualche gol evitabile, un po’ per età e un po’ anche per acciacchi. La disamina su Twitter di Ravezzani fa discutere, dichiarando come Sommer abbia preso un gol sullo stile di Handanovic. Ovvero, senza nemmeno tentare la parata, una caratteristica tipica di molti portieri che nemmeno tentano il salto o il movimento vedendosi spiazzare.

Il tiro di Zirkzee ben angolato ha portato il Bologna sul 2-2, le responsabilità dello svizzero sono apparse evidenti. Dopo il gol di Bajrami contro il Sassuolo, ecco un’altra macchia da aggiungere in questo inizio del torneo: “L’Inter ha preso un portiere discreto ma non fortissimo – conferma Ravezzani – ma con il budget che aveva a disposizione non poteva di certo permettersi di più sul mercato”. Forse non è un caso come la società nerazzurra sia comunque alla ricerca di un futuro numero uno, probabilmente si punterà su un giovane da formare come possa essere Carnesecchi dell’Atalanta.